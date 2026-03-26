Отбелить белье можно натуральными методами без использования "химии".

В интернете можно найти разные методы, как отбелить белые простыни. Одни люди предлагают пользоваться содой, другие - уксусом, а третьи остаются ярыми приверженцами покупной магазинной "химии". Узнайте, как отбелить белое постельное белье еще проще.

Чем отбелить постельное белье в домашних условиях

Британское издание Express объясняет, как отбелить постельное белье в домашних условиях, приводя в пример слова эксперта по натуральным продуктам для уборки дома Марили Нельсон из Branch Basics. Она рассказала, что кровати могут стать рассадником бактерий, поскольку во время сна мы потеем. Пот будет оставаться на постельном белье, даже если оно не кажется влажным, и в холодные месяцы материал пожелтеет, потускнеет или, в крайних случаях, покроется плесенью.

Нельсон посоветовала, как отбелить постельное белье без кипячения - она считает, что идеальным способом будет лимонный сок. По словам эксперта, и натуральный, и бутилированный лимонный сок содержит кислоту, которая работает как отбеливатель, удаляя любые пятна и осветляя ткань.

Эксперт подробно рассказала, как отбелить постельное бельё лимонным соком по ее методу. Она говорит, что нужно просто влить стакан жидкости прямо в стиральную машинку, а затем постирать белье как обычно. Мокрое белье лучше вывесить на балкон до 11 утра в солнечный день, чтобы ультрафиолетовые лучи вступили в реакцию с кислотой, которая останется в тканях от сока, и запустили химический процесс осветления тканей. После того как простыни, пододеяльники, наволочки и подушки высохнут, вы увидите, что любые пятна, в том числе желтые, исчезли.

Если вы думаете, что простая стирка "не возьмет" застарелую желтизну, можете замочить белье в тазу с лимонным соком заранее. Для этого просто смешайте четыре литра горячей воды с 250 мл лимонного сока. Можно использовать бутилированный лимонный сок, но лучше взять свежевыжатый, в нем кислота активнее. В такой раствор нужно будет опустить белье и оставить на ночь, а утром постирать как обычно и вывесить сушиться на балкон. Такой простой способ поможет вам быстро разобраться, как отбелить постельное белье без использования химических средств.

