Нетаньяху всегда старается найти баланс между Украиной и РФ, – Зеленский

Зеленский отметил, что "у Украины есть то, что нужно Израилю, а у Израиля есть то, что нужно нам, и мы готовы к диалогу".

Несмотря на то, что Россия оказывает военную помощь Ирану, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается "поддержать баланс" с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью N12.

Зеленский отметил, что Россия делится с Ираном разведданными и оперативными знаниями, которые она получила в войне с Украиной. В то же время премьер-министр Биньямин Нетаньяху продолжает сбалансированно относиться к России, несмотря на ее помощь Ирану.

"У меня сложилось впечатление, что Нетаньяху всегда пытается найти баланс между Россией и Украиной, даже когда очевидно, что Россия помогает Ирану. Он премьер-министр, и он должен принимать решения", – высказал мнение Зеленский.

В статье говорится, что Израиль – единственная страна, кроме Венгрии, которая не стала явно на сторону Украины, не помогла ей оружием и поддерживала тесные отношения с Кремлем.

Добавляется, что Нетаньяху не пытался наладить близкие отношения с Зеленским. Премьер-министр Израиля лишь раз за последние три года встречался с Зеленским, а также они дважды разговаривали по телефону.

"У меня не было никаких связей с премьер-министром Израиля или президентом Израиля с начала полномасштабной войны. Поэтому мы никого не посылали в Израиль и никто не просил нас о помощи", – отметил Зеленский.

Как указывается в статье, последний разговор Нетаньяху и Зеленского состоялся в январе 2025 года. В начале полномасштабного российского вторжения в Украину премьер-министр Израиля попросил поговорить с Зеленским.

Издание отметило, что президент Украины согласился на разговор, но Нетаньяху не позвонил.

"На мой взгляд, это зависит от Израиля. Когда вы хотите получить помощь, вы должны быть открытыми и объяснить, в чем проблема. Иначе не поможешь. Это все равно, что идти к врачу, не объясняя, что болит", - сказал президент Украины.

Зеленский попросил в интервью передать сообщение Нетаньяху:

"У нас есть вещи, которые нужны Израилю, а у Израиля есть вещи, которые нужны нам. Он это хорошо знает, мы уже несколько раз говорили Израилю, что нам нужно. У нас большой дефицит ПВО, но у нас есть и возможности, которых нет у Израиля, и мы готовы к такому диалогу".

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Россия будет делиться с Ираном всем, что знает о ведении войны, а также дронами и разведывательными данными. Однако президент Украины не уверен на 100%, поставляет ли Россия Ирану еще и ракеты. Зеленский не исключает, что Москва хочет, чтобы конфликт на Ближнем Востоке длился дольше и США уделяли меньше внимания поддержке Украины. Он выразил надежду, что администрация Трампа не отодвинет Украину на второй план на фоне операции "Эпическая ярость".

Также мы писали, что постоянный представитель Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани заявил, что Украина является "активным участником военной агрессии" против Ирана. Причиной такого заявления в Тегеране объяснили то, что Украина признала, что отправляет экспертов на Ближний Восток. В письме к генсеку ООН Иравани указал, что "Украина несет международную ответственность в соответствии с международным правом за содействие или помощь в совершении международно-противоправного деяния". Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий напомнил, что с 2022 года Украина подверглась ударам почти 60 тысяч дронов, которые Иран предоставил России, и назвал представителя иранского режима "лжецом".

Вас также могут заинтересовать новости: