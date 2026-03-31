'Не слишком удачная сделка': Рубио не исключает, что США могут пересмотреть свои отношения с НАТО

Госсекретарь США раскритиковал членов НАТО за отказ предоставить доступ к военным базам.

Государственный секретарь НАТО Марко Рубио не исключил, что США могут пересмотреть свои отношения с НАТО после окончания войны с Ираном, сообщает Bloomberg.

Рубио пояснил, что причиной такого решения может стать недостаточная поддержка со стороны военного альянса во время конфликта на Ближнем Востоке.

Издание отмечает, что госсекретарь США раскритиковал членов НАТО за отказ предоставить доступ к военным базам, после того как ранее президент Дональд Трамп назвал партнеров по НАТО "трусами", а сам альянс – "бумажным тигром".

"Президент и наша страна будут вынуждены пересмотреть все это после завершения этой операции. Если НАТО заключается лишь в том, что мы защищаем Европу в случае нападения, а они отказывают нам в праве на размещение войск, когда это нам нужно, то это не очень удачное соглашение. В таких условиях трудно оставаться участником альянса", – заявил Рубио в интервью телеканалу Al Jazeera.

В статье говорится, что члены НАТО в основном отклонили просьбу Трампа о помощи в восстановлении проходимости судов через Ормузский пролив, который Иран фактически перекрыл, угрожая принять ответные меры после атак со стороны США и Израиля.

Издание напомнило, что этот стратегически важный маршрут для поставок энергоносителей фактически закрыт с конца февраля, что привело к резкому росту цен на нефть и газ.

"Когда эта операция завершится, проход будет открыт – так или иначе. Он будет открыт, потому что Иран согласится соблюдать нормы международного права и не блокировать коммерческий водный путь, или же коалиция стран со всего мира – да и из самого региона – при участии Соединенных Штатов позаботится о том, чтобы он был открыт", – отметил Рубио.

Указывается, что главным объектом гнева США стала Испания, которая закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, задействованных в операциях в Иране.

Таким образом, страна усилила свои предыдущие попытки дистанцироваться от конфликта путем запрета использования американских баз на территории Испании.

Примечательно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер также подвергся жесткой критике со стороны Трампа после того, как сначала отклонил просьбу президента предоставить США доступ к военным базам страны для нанесения ударов по Ирану, а впоследствии разрешил США использовать эти базы для "ограниченных оборонительных действий".

"США могут наиболее эффективно проецировать свою силу на Ближний Восток, когда имеют в своем распоряжении географические позиции союзников – логистические центры в Германии, авиабазы в Великобритании, военно-морские объекты в Испании и разрешения на пролет, позволяющие самолетам перемещаться без препятствий", – объясняет издание.

Также в публикации напоминается, что Трамп уже давно критикует НАТО, неоднократно ставя под сомнение его актуальность и призывая союзников согласиться на увеличение расходов на оборону до 5 % от валового внутреннего продукта.

Война в Иране: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что глава Белого дома Дональд Трамп поделился с журналистами, что рассматривает возможность установления контроля над нефтяной промышленностью Ирана. В частности, президент США не исключает захвата острова Харк. Известно, что через него Тегеран экспортирует 90% нефти. Поэтому остров является главным источником доходов страны. Примечательно, что The Times сообщила, что многие эксперты утверждают, что попытка захватить этот важный нефтяной узел Ирана станет самоубийственной миссией.

Также мы писали, что Financial Times отмечает, что президент США Дональд Трамп побуждает противников искать новые рычаги влияния на США. Не исключено, что начатая Трампом война против Ирана, в конечном итоге, может усилить позиции Тегерана на мировой арене. Отмечается, что блокирование Ормузского пролива дает Ирану реальные перспективы выйти из нынешней войны с укрепленными позициями на международной арене. Добавляется, что Иран показал, что может наносить ущерб странам Персидского залива. Издание отметило, что с каждого судна Иран взимает по 2 миллиона долларов за безопасный проход через заблокированный пролив. Таким образом, в месяц страна может привлекать миллиарды долларов в бюджет.

Вас также могут заинтересовать новости: