Эксперт объяснил, почему в Rheinmetall сделали скандальное заявление о домохозяйках и дронах

Украина может предложить эффективную систему защиты, относительно недорогую продукцию и своих специалистов.

Критика генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера в адрес украинских беспилотников связана с вопросом конкуренции и контрактов.

Об этом в эфире "Киев 24" сказал Дмитрий Жмайло, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества. Эксперт отметил, что Rheinmetall производит качественную и высокотехнологичную технику, но вопрос в том, соответствуют ли эти технологии современной войне высокой интенсивности и насколько защищена эта дорогая техника от сравнительно дешевых FPV-дронов.

Да, говорит эксперт, заявление Паппергера нужно воспринимать спокойно. "Оно свидетельствует о нервозности в отношении защиты инвестиций в свою компанию. И о том, что на первый план выходит не высокотехнологичность, а цена, способность к масштабированию производства и адаптация к современным условиям войны высокой интенсивности", – сказал Жмайло.

Видео дня

Он отметил, что Украина может предложить эффективную систему защиты, относительно дешевую продукцию, а также своих специалистов.

"Что может предложить Rheinmetall? Он может предложить определенные установки, которые смогут так же сбивать "Шахеды". Но какова будет их стоимость? Как быстро они будут произведены? Как быстро они будут доставлены? Как быстро будут подготовлены специалисты?", – сказал эксперт.

По словам Жмайло, на Западе "хотят отстоять свои контракты, потому что Евросоюз выделил 800 млрд евро на следующие 5 лет для собственного перевооружения". "Кто получит эти средства? Кто заключит контракт на это оружие и будет его производить? Украинские производители или, соответственно, Rheinmetall, который будет предлагать какие-то свои разработки", – сказал он.

Критика от Rheinmetall

Как сообщал УНИАН, ранее Паппергер высказался об украинских беспилотниках. В частности, он назвал крупнейших украинских производителей дронов "украинскими домохозяйками", которые производят детали "на кухне на 3D-принтере".

В ответ на это президент Владимир Зеленский подчеркнул, что заявление Паппергера является "странным". Он, в частности, отметил, что "если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall".

Кроме того, глава государства заметил, что сейчас компаниям нужно конкурировать "не риторикой", а "технологиями и результатом".

