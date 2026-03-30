Окончательное решение о согласии на продажу зависит от болгарской стороны.

Украина по-прежнему заинтересована в покупке у Болгарии двух ядерных реакторов российского производства.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с исполняющим обязанности премьер-министра Болгарии Андреем Гюровым в Киеве.

"Когда мы говорим о блоках, на мой взгляд, мы даем сигналы, что мы готовы к продолжению сотрудничества в этом направлении", – отметил Зеленский.

Видео дня

Как напомнил президент, Россия оккупировала Запорожскую АЭС, которая имеет шесть ядерных реакторов. По его словам, этот вид генерации электроэнергии достаточно дешев в производстве.

Глава государства убежден, что Болгария "могла бы помогать и украинцам, и экспортировать эту помощь в другие страны, включая Восточную Европу и Молдову, которая страдает от большого дефицита".

"Мы сегодня этого не можем делать, не хватает. Но вся инфраструктура построена. Эти два блока могут приносить помощь Украине, приносить деньги Болгарии и приносить помощь людям", – отметил Зеленский.

Впрочем, президент признал, что решение остается за болгарской стороной.

В свою очередь, глава болгарского правительства Гюров пояснил, что на данный момент цена и стоимость этих реакторов не являются основным вопросом, поскольку Болгария ожидает досрочных выборов в парламент, которые должны состояться 19 апреля. Сейчас речь идет о необходимости подготовить справедливые и честные выборы.

"Конечно, мы вели очень активные переговоры с нашими коллегами из энергетической отрасли в Украине. Мы обсуждаем возможность передачи права собственности на эти реакторы Украине", – сказал Гюров.

По его словам, на данный момент ситуация такова, что любая передача собственности должна быть одобрена парламентом.

Достройка ХАЭС

Как сообщал УНИАН, Украина давно намеревается купить два ядерных реактора у Болгарии. Эти реакторы планировали использовать для достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС.

В апреле 2025 года сообщалось, что Болгария отказалась продавать Украине эти реакторы.

