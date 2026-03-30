Парламент Израиля проголосовал за смертную казнь через повешение, – The Guardian

Смертная казнь становится фактически основным наказанием для палестинцев, осуждённых за смертельные нападения.

В Израиле парламент одобрил резонансный законопроект о введении смертной казни для террористов. "За" документ проголосовали 62 депутата, "против" – 48, пишет The Guardian.

Документ предусматривает, что смертная казнь становится фактически основным наказанием для палестинцев, осуждённых за смертельные нападения. При этом приговор может выноситься без единогласного решения судей и без обязательного запроса со стороны прокуратуры, а его исполнение должно происходить в течение 90 дней.

Закон продвигался ультраправыми силами, в частности партией "Оцма Йехудит" ("Еврейская сила") и её лидером, министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром. Непосредственно перед началом голосования Бен-Гвир произнес с трибуны громогласную речь, назвав этот закон давно назревшим и символом силы и национальной гордости:

"С сегодняшнего дня каждый террорист будет знать, и весь мир будет знать, что кто бы ни отнял жизнь, государство Израиль отнимет её".

Когда законопроект был принят, зал разразился ликующими возгласами, и Бен-Гвир в знак празднования поднял бутылку. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пришедший в зал лично проголосовать "за", сидел неподвижно.

Новая норма распространяется прежде всего на палестинцев, которых судят военные суды на Западном берегу. При этом израильские граждане в аналогичных делах могут рассчитывать на альтернативу в виде пожизненного заключения.

Закон вызвал резкую реакцию как внутри страны, так и за её пределами. Правозащитные организации и международные структуры называют его дискриминационным и предупреждают о нарушении международного права. По мнению критиков, такая мера может усилить напряжённость и привести к эскалации насилия.

В то же время сторонники инициативы утверждают, что ужесточение наказания должно стать фактором сдерживания и снизить число атак.

Отдельно отмечается, что в современной истории Израиля смертная казнь применялась крайне редко – последний раз в 1962 году, когда был казнён нацистский преступник Адольф Эйхман.

Несмотря на принятие закона, его дальнейшая судьба остаётся неопределённой: документ может быть оспорен в Верховном суде Израиля.

Напомним, в октябре минувшего года в США суд присяжных проголосовал за применение смертной казни к мужчине, убившему 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую.

34-летнему подозреваемому в убийстве было также предъявлено обвинение "в вприменении насилия в отношении железнодорожного перевозчика и системы общественного транспорта, что привело к смерти".

В сентябре в США задержали предполагаемого убийцу правого активиста Чарли Кирка. Как сообщил тогда президент США Дональд Трамп, убийцу приговорят к смертной казни.

