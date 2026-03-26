Достижения современной селекции предлагают широкий выбор сортов кабачков, каждый из которых имеет свои преимущества.

Ранее мы писали, какие сорта огурцов самые лучшие, а чтобы и кабачки радовали не только вкусом, но и щедрым урожаем, их также стоит правильно выбрать. Специалисты магазина "Професійне насіння" советуют обращать внимание на современные гибриды, которые лучше переносят перепады погоды, реже болеют и стабильно плодоносят. Они рассказали в комментарии УНИАН, какие кабачки самые урожайные, какие самые вкусные и что подойдет новичкам.

Какой сорт кабачков самый вкусный – что посадить на огороде

Если вы планируете сажать кабачки, специалисты посоветовали обращать внимание прежде всего на современные гибриды. По их словам, они лучше адаптируются к погодным изменениям, более устойчивы к болезням и дают стабильный урожай даже в неидеальных условиях.

"Очень ранний кустовой кабачок Мэри Голд F1 желтого цвета прекрасно подходит для консервирования, а также из него получается вкусная кабачковая икра", – отметили эксперты магазина "Професійне насіння".

Видео дня

Еще в список лучших кабачков для приготовления они добавили сорт Рика F1, пояснив, что это классический салатовый кабачок, который отличается высокой урожайностью и хорошо подходит как для консервирования, так и для домашних заготовок.

Для запекания и тушения специалисты посоветовали обратить внимание на гибрид Раунд Бьюти F1, благодаря шарообразной форме которого его удобно готовить целиком.

Отдельно они выделили гибрид Династия F1: если вы ищете самые вкусные кабачки, то именно этот сорт, благодаря повышенному содержанию природных сахаров, обладает особенно насыщенным вкусом и хорошо подходит как для жарки, так и для варки.

И если насчет вкуса еще можно спорить, важно выделить несколько видов по более объективному критерию, а именно – лучшие сорта кабачков для открытого грунта.

Какие кабачки лучше высаживать для обильного урожая

Для тех, кто только начинает выращивать кабачки, эксперты рекомендовали найти, какой сорт кабачков самый урожайный и при этом максимально неприхотливый.

Так, хорошим вариантом, по их мнению, является Аделия F1 – ранний сорт, который стабильно плодоносит даже в сложных условиях. Он хорошо переносит недостаток солнечного света и неблагоприятную погоду, поэтому подходит для разных регионов и не подводит даже в "неурожайные" сезоны.

Среди универсальных и выносливых вариантов также выделили Ардендо F1:

"Он очень вкусный, его можно выращивать во всех климатических зонах Украины, а также он устойчив к болезням и хорошо завязывает плоды при любых погодных условиях".

Далее, говоря о наиболее урожайных вариантах, эксперты посоветовали обратить внимание на ранние гибриды с длительным периодом плодоношения. Среди них они прежде всего выделили Элеонор F1, который сочетает урожайность с приятным вкусом.

Кроме того, хорошим выбором был назван Карамболь F1 – очень ранний гибрид, который позволяет получить первые плоды раньше, особенно если выращивать его под временным укрытием.

Особое внимание специалисты уделили сортам для хранения. По их словам, Йеллоу Хаус F1 выгодно отличается не только ярким цветом, но и способностью дольше храниться без потери качества, что делает его практичным выбором для хозяйства.

Таким образом, какой сорт кабачков лучше всего подходит – зависит от ваших требований, опыта в огородничестве и условий выращивания.

