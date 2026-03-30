Украина может оказаться неожиданным победителем в войне Трампа с Ираном, - The Telegraph

Страны Персидского залива проявляют интерес к украинским дронам-перехватчикам.

С начала военной операции США и Израиля против Ирана все чаще можно услышать то, что это плохо Украины. Глобальный скачок цен на нефть означает больше доходов для РФ, а американские ракеты, выпущенные по Тегерану, - это меньше средств для помощи Киеву.

Как пишет британский академический историк Питер Каддик-Адамс в своем материале для The Telegraph, Украина может извлечь выгоду из войны в Персидском заливе. Он подчеркнул, что Украина за годы войны с Россией стала технологически и военным образом продвинутой, получив бесценный опыт работы с дронами, который теперь востребован в мире.

Каддик-Адамс отметил, что дроны стали главным оружием в российско-украинской войне. Когда-то они считались далеким будущим войны, но они оказались очень эффективными.

Видео дня

Историк заявил, что украинцы научились быстро адаптировать полученный опыт в готовые решения. По его словам, благодаря этому Украина способна создавать оружие, которое уже было проверено в интенсивных боевых действиях.

Каддик-Адамс считает, что Украина готова доминировать на мировом рынке как супердержава в области дронов, производя до 10 млн единиц в год, в то время как Китай производит всего около 3 млн беспилотников ежегодно. Он добавил, что уже сейчас страны Персидского залива обращаются к украинцам за помощью.

Историк отметил, что украинцы также добились успеха в использовании не только дронов, но и других видов вооружений. Он напомнил, что ранее бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи говорил о том, что украинцы лучше американцев владеют системой ПВО Patriot.

Каволи рассказывал, что украинские войска используют единичные, точно нацеленные выстрелы, в то время как американцы бездумно расходуют боеприпасы.

"Теперь мы учимся у них", - говорил генерал.

Кроме того, историк отметил, что страны Персидского залива также проявляют интерес к украинским дронам-перехватчикам, стоимость которых составляет около 2 500 долларов. Он подчеркнул, что так страны смогут значительно дешевле сбивать иранские дроны, которые регулярно атакуют их.

Каддик-Адамс напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашения о сотрудничестве в области обороны с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ.

Историк добавил, что на протяжении десятилетий страны Персидского залива вкладывали сотни миллиардов долларов в обычные военные средства, закупаемые как у России, так и у Запада, только для того, чтобы оказаться во власти дешевого оружия, способного угрожать нефтеперерабатывающим заводам, опреснительным установкам или авиабазам, а также уничтожать радиолокационные комплексы стоимостью в миллионы долларов или военные корабли.

"Деньги больше не равны силе, поскольку технологии Киева продемонстрировали, что десятки тысяч долларов могут в мгновение ока уничтожить миллиарды", - пишет Каддик-Адамс.

Историк подчеркнул, что стратегия Украины в области ракет и дронов ежедневно наносит ущерб России и обеспечивает сохранение низкого уровня экспорта нефти из Кремля. По его словам, благодаря своей мотивации, инновационным навыкам и высокому профессионализму, которые можно нанять, возможно, именно украинцы выиграют больше всего от нынешнего конфликта с Ираном.

В чем сходство войн в Украине и Иране

Ранее обозреватель Washington Post Джейсон Уиллик заявил, что между войной США в Иране 2026 года и полномасштабной войной, которую Россия начала в Украине в 2022 году, существуют сходства. Он отметил, что в обоих случаях сильное государство напало на более слабое.

Уиллик подчеркнул, что формальным поводом в обеих войнах был страх, что более слабое государство может в какой-то момент в будущем скрывать оружие, которое могло бы угрожать более сильному государству.

Вас также могут заинтересовать новости: