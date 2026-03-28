Лучше воздержаться от освящения некоторых блюд, чтобы не согрешить.

Во время подготовки к празднику важно знать, что можно и что нельзя освящать на Пасху 2026 года. Священник Алексей Мельниченко рассказал УНИАН, что именно не стоит нести в церковь, можно ли освящать алкоголь и как правильно обращаться с освященными продуктами после праздников.

Какие продукты нельзя освящать на Пасху

По словам священника, часть ограничений имеет историческую основу, а часть – связана с церковным порядком. Так, например, в Ветхом Завете существовали определенные запреты в отношении продуктов животного происхождения. Они были обусловлены не только религиозными представлениями, но и практическими причинами – в частности, отсутствием надлежащих условий хранения и жарким климатом, из-за чего некоторые продукты могли быть опасными для здоровья. Учитывая это, можно понять, почему нельзя освящать мясо.

"Кроме того, запрещалось употребление крови, ведь она считалась носителем души животного, поэтому не могла быть пищей. А свинину, например, нельзя было употреблять вообще, так как она считалась нечистой", – говорит священник.

В Новом Завете большинство этих ограничений утратили свою силу. Впрочем, даже сегодня не стоит приносить в церковь продукты из крови, например кровянку, хотя их употребление уже не считается грехом, говорит он.

"Мясные блюда или продукты, даже освященные, нельзя заносить в храм. Если вы уже освятили корзину и хотите зайти в церковь, чтобы помолиться или поставить свечу, ее следует оставить снаружи", – добавил Мельниченко.

Можно ли освящать вино на Пасху

Что касается алкоголя, эксперт отметил, что разрешается освящать только вино, ведь оно имеет библейское значение. При этом нет принципиальной разницы, будь то "Кагор" или другой сорт. Крепкий алкоголь – водку, коньяк и подобные напитки, по словам священника, приносить нельзя, потому что, согласно церковным канонам, употребление алкоголя возможно только в том случае, если оно разумно, и человек, пришедший в церковь, должен осознавать, что это противоречит самому смыслу праздника.

Что нельзя класть в пасхальную корзину, кроме мяса и вина

По мнению Мельниченко, в пасхальной корзине не место украшениям, деньгам или другим материальным вещам. Для их освящения существуют отдельные молитвы, и при необходимости можно обратиться к священнику индивидуально в любой день:

"В целом украшения, которые вы хотите освятить, не должны противоречить церкви или непосредственно иметь христианскую символику".

Во время Пасхи, напоминает эксперт, читаются специальные молитвы на благословение хлеба (пасхальных куличей), молочных продуктов и жертвенного ягненка (мясной продукции).

Когда верующие определятся с тем, что нельзя освящать на Пасху, они должны четко запомнить, как поступить с продуктами, оставшимися после праздника, и можно ли их выбрасывать на свалку. Священник уверен, что выбрасывать такую еду ни в коем случае нельзя. Если еды оказалось больше, чем семья может съесть, эксперт рекомендует раздать ее близким или тем, кто в этом нуждается. Но существует еще несколько вариантов.

"Если паска засохла, можно пустить ее в проточную воду – в реку, но не в озеро. Чтобы она там размякла, и ее съели рыбы. А если остались крашенки, которые испортились, можно закопать их под деревом или в месте, где по этой земле не будут ходить", – посоветовал Мельниченко.

справка Алексей Мельниченко Священник, пасечник Алексей Мельниченко — пчеловод с более чем пятилетним опытом, священник. Получил образование в Киевской православной богословской академии. Священник храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Рокитное. Он развивает собственную пасеку, часть которой работает в Рокитнянском и Таращанском районах, а кочевая пасека ежегодно совершает несколько переездов по Киевской и Черкасской областям. Помимо классического меда, пасека Мельниченко производит крем-мед по авторской технологии. В продукт добавляют сублимированные ягоды, фрукты, орехи или шоколад, сохраняя полезные свойства меда.

