Рассказываем, когда сажать картошку в Украине, чтобы получить богатый урожай.

Сроки посадки картофеля зависят от температуры почвы, погодных условий и региона. Но многие огородники дополнительно ориентируются на лунный календарь, считая, что правильно выбранный день может повлиять на урожай. Рассказываем, когда сажать картошку в апреле 2026 по лунному календарю.

Когда можно сажать картошку

Если говорить о том, в каком месяце сажать картошку, то обычно это делают в апреле и мае, когда почва на глубине 10-12 см достаточно прогреется.

В южных регионах Украины к посадке уже могут приступать в конце марта или апреле, в центральных и северных - в начале и середине мая. Чтобы правильно выбрать время, следует смотреть на состояние почвы: необходимо, чтобы земля прогрелась до +7°С. При этом она также должна быть умеренно влажной, то есть, не липкой (в обработке такая почва будет тяжелой), но и не пересушенной - слегка подсохшей и рыхлой.

Если сомневаетесь, можно ли сажать, есть надежный народный ориентир - первые листочки на березе. Как только их увидите - приступайте к посадке.

Когда сажать картошку по лунному календарю в апреле 2026

Многие огородники также при посадке картошки и других культур смотрят в лунный календарь. Считается, что посадка в благоприятный день даст более щедрый урожай.

Сажать картофель рекомендуют на убывающей Луне - в эту фазу лучше развивается корневая система, то есть, клубни растут более крупными и крепкими. Особенно благоприятные дни, когда Луна находится в плодородных знаках Земли - Тельце, Деве и Козероге.

В апреле 2026 наиболее благоприятными для посадки картошки будут такие дни:

8 апреля после 15.00;

9 апреля;

10 апреля;

18 апреля;

19 апреля - до 19.00;

26 апреля;

27 апреля;

28 апреля.

Касательно того, в какие дни нельзя сажать картошку, то не советуют это делать в периоды полнолуния (2 апреля) и новолуния (17 апреля) - растения хуже приживаются и могут дать слабый урожай.

На какую глубину сажать картошку

Глубина посадки картофеля зависит от почвы, размера клубней и способа посадки. Оптимальным считается диапазон - 5-12 см, то есть, от поверхности почвы до верхней части клубня. Но важно также учитывать и другие факторы:

на легких песчаных почвах и черноземах клубни заглубляют на 10-12 см;

на суглинистых и глинистых почвах сажают мельче - 5-8 см, чтобы позволить корням лучше прогреваться и получать воздух;

если весна выдалась дождливой, и много влаги - сажают мельче, в сухую погоду - глубже.

Кроме этого, если сажать картошку под лопату, то обычно глубина посадки получается примерно 10 см (пол штыка лопаты), а затем над кустами уже формируют гребни.

