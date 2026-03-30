Графики отключений 31 марта: будут ли отключать свет во вторник

В "Укрэнерго" сообщили о возможности введения мер по ограничению потребления.

Во вторник, 31 марта, для бытовых потребителей не будут применяться почасовые графики отключений электроэнергии. Аналогично и промышленные предприятия во всех регионах Украины смогут работать без ограничения мощности. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Дождливая погода принесла с собой опасения, что солнечные электростанции не будут обеспечивать достаточный объем генерации электроэнергии. Однако, несмотря на погоду, энергетикам удается уже неделю избегать ограничений в подаче света украинцам.

При этом в "Укрэнерго" напоминают, что для того, чтобы такое положение дел сохранялось и в дальнейшем, следует экономно пользоваться мощными электроприборами – в частности, ограничить их использование в пиковые для энергосистемы часы с 18:00 до 22:00.

Несмотря на стабилизацию энергосистемы, враг не прекращает попыток оставить украинцев без света. Российские оккупанты продолжают наносить удары по энергоструктуре. Так , 30 марта в результате вражеских атак без электричества остались жители семи областей.

При этом кремлевская агрессия провоцирует сбои в энергосистеме не только Украины, но и соседних стран. Из-за российской атаки Молдова ввела на прошлой неделе чрезвычайное положение и призвала жителей не пользоваться лифтами без крайней необходимости.

