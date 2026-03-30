31 марта в Киеве станет теплее, но будет дождь

Температура в столице повысится до +15°...+16°.

Март в Киеве завершится теплой, но пасмурной и влажной погодой. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Температура в столице поднимется на несколько градусов, по сравнению с понедельником. Ночью будет около +8°, а днем разогреет до +15°...+16°. Ожидается пасмурная погода и вероятен дождь.

Ветер переменных направлений, 5-8 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное - 738 мм ртутного столба.

Погода 31 марта

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +5°, днем +8°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +5°, днем +8°, дождь.

В Ровно завтра пасмурно, ночью +5°, днем +10°, дождь.

В Тернополе 31 марта ночью +5°, днем +9°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +10°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +5°, днем +8°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем будет +10°, пасмурно, дождь.

В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +5°, днем +10°, дождь.

В Виннице завтра будет +6°...+12°, пасмурно, дождь.

В Житомире во вторник ночью +7°, днем +13°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+17°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра ночью +7°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +7°...+17°, дождь.

В Одессе 31 марта - пасмурно, дождь, температура ночью +7°, днем +13°.

В Херсоне во вторник ночью будет +7°, днем +13°, пасмурно, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +7°, днем +13°, дождь.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +14°, пасмурно, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +18°, пасмурно, дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +7°, днем +17°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +16°, пасмурно, небольшой дождь.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, +7°...+13°, дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +16°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +18°.

