Рассказываем, куда использовать яичную скорлупу в огороде - чем она полезна и когда ее вносить.

Опытные дачники никогда не выбрасывают скорлупу яиц. Ведь ее можно использовать и как удобрение, и как разрыхлитель для почвы, и как средство для отпугивания вредителей и многое другое. Давайте разберемся, где можно применять яичную скорлупу еще и как ее подготовить.

Как применять яичную скорлупу в огороде

Яичная скорлупа - один из самых недооцененных помощников на огороде. Опытные садоводы давно приспособили ее как удобрение: скорлупа содержит до 95% карбоната кальция, а также калий, магний, фосфор, кремний и другие микроэлементы. Подходит она практически всем культурам, а навредить почве скорлупой невозможно.

Если вы решите применить скорлупу и у себя на участке, то просто собрать ее мало. Перед использованием нужно промыть под проточной водой, очистить от остатков белка, затем просушить на батарее или подоконнике 12-24 часа. Если этого не сделать, то она попросту у вас завоняется.

После этого скорлупу мелко измельчают скалкой или до состояния муки и хранят в сухой емкости под плотной крышкой.

Важно знать: крупные куски скорлупы в почве не разлагаются - так и будут лежать годами, поэтому пользы от ни не будет.

Для разрыхления почвы

Толченая скорлупа - не в виде муки, а измельченная - улучшает воздухопроницаемость почвы и компоста. Для этого на 1 кв. м вносят 1,5-2 стакана.

Для раскисления почвы

Мука из скорлупы помогает снизить кислотность почвы на этапе перекопки. Вносить нужно из расчета 500 г на 1 кв. м, или добавлять по горсти в лунку при посадке.

Для удобрения

Готовят смесь: 100 г скорлупной муки заливают 1 л воды в банке, закрывают крышкой и прячут на две недели в темное место. Когда вода помутнеет и появится характерный запах - можно использовать. Удобрение разводят водой 1:3.

Как дренаж для рассады и комнатных цветов

Еще один способ, куда применить яичную скорлупу - сделать из нее дренаж. Для этого скорлупу нужно подробить и насыпать на дно емкости слоем 2–3 см, а сверху уже засыпать землей.

Для профилактики "черной ножки"

Если мукой из скорлупы посыпать емкости с рассадой, то она защитит сеянцы от грибкового заболевания. Особенно хорошо использовать этот прием для капусты, томатов, перца.

Как защиту от вредителей

Попробуйте крупно подробить скорлупу и рассыпать ее на грядке, где ходят слизни - им будет не под силу преодолеть этот барьер. Если же скорлупу добавлять в лунки при посадке, то она отпугнет медведку и кротов.

Как стаканчики для рассады

В целые скорлупки (без трещин) можно посеять семена некрупных растений. При высадке в грунт такую скорлупку не нужно снимать - просто аккуратно размять ее руками и посадить растение прямо в ней.

Когда вносить яичную скорлупу в почву

Яичную скорлупу вносят в почву в зависимости от цели. Осенью под перекопку добавляют муку из скорлупы - за зиму она раскислит почву. Весной при посадке по горсти толченой скорлупы кладут в лунку к томатам, перцу, баклажанам, капусты и дыни - кальций защищает их от вершинной гнили.

Важно помнить: скорлупа ощелачивает почву, поэтому ее нельзя вносить под растения, которые любят кислую среду - например, фиалку, голубику, гортензию, вереск или азалию.

