Представляем вам 5 натуральных удобрений, которые помогут пионам "проснуться" после зимы.

Весной пионы начинают активно расти после холодов – развивают листья и закладывают цветочные почки. Поэтому подкормка в этот период помогает обеспечить растения необходимыми питательными веществами, укрепить стебли и добиться обильного цветения.

Рассмотрим, какое самое лучшее удобрение для пионов и как правильно его использовать.

Чем подкормить пионы весной – советы садоводам

Первая подкормка обычно проводится сразу после того, как почва оттает и появятся первые побеги высотой около 8–10 см. В этот момент пионы особенно нуждаются в элементах, поддерживающих рост и развитие их корневой системы.

Качественное удобрение ускоряет рост листьев и побегов, увеличивает число и размеры цветов, а также укрепляет общее здоровье растений.

При этом важно помнить, что избыток азота (популярного компонента во всевозможных магазинных добавках) вреден, так как он стимулирует рост зелени, но замедляет формирование бутонов. Поэтому многие цветоводы предпочитают использовать народные и органические средства с более сбалансированным содержанием калия и фосфора.

Среди популярных народных средств, чем удобрять пионы весной, выделяются древесная зола, дрожжи, яичная скорлупа, кофейная гуща, а также компост или перегной.

Подкормка пионов золой

Древесная зола – простое и полезное средство. Она содержит калий, кальций, магний и другие микроэлементы, а также помогает улучшить структуру почвы. Можно просто рассыпать 1–2 столовые ложки вокруг куста и слегка прикопать или приготовить настой: 1 стакан золы залить 10 литрами горячей воды, дать настояться, процедить и поливать кусты.

Но следует быть осторожным и не перестараться: избыток золы может привести к ощелачиванию почвы и нарушению баланса питательных веществ, что негативно скажется на развитии растения. Так что если вы сомневаетесь, можно ли сыпать золу под пионы, сперва следует учесть состояние грунта и добавлять удобрение в умеренных количествах.

Подкормка пионов дрожжами

Подкормка из дрожжей стимулирует полезные микроорганизмы и помогает пионам лучше усваивать питательные вещества. Для приготовления растворите 100 г дрожжей в 1 литре теплой воды, добавьте 0,5 стакана сахара, оставьте настояться на 12–24 часа, затем разведите раствор в ведре воды и полейте вокруг растений. Этот настой хорошо применять при первой подкормке после прогрева почвы.

Чем удобрить пионы весной из менее популярных средств

Теперь рассмотрим другие варианты, также нередко встречающиеся среди огородников. Эти удобрения можно комбинировать с предыдущими или использовать отдельно, но важно выдерживать интервал в 10–14 дней, чтобы не перегрузить почву.

Яичная скорлупа – богатый источник кальция, который укрепляет клеточные стенки растений и помогает их здоровому росту. Высушенные и тщательно измельченные кусочки можно аккуратно вмешать в почву вокруг куста или равномерно рассыпать при рыхлении, чтобы микроэлементы постепенно проникали в грунт.

Кофейная гуща содержит калий, магний и другие важные микроэлементы, оказывающие положительное действие на развитие корневой системы. Некоторые дачники даже считают, что это лучшая подкормка для пионов весной среди прочих "безотходных" вариантов.

Ее можно использовать двумя способами: рассыпать тонким слоем прямо у основания растений или приготовить питательный настой, залив гущу теплой водой и поливая им пионы.

Компост и перегной остаются классикой органического земледелия: они медленно освобождают необходимые вещества и обогащают почву органикой. Постоянное использование этих удобрений весной развивает сильную корневую систему, стимулирует образование бутонов и делает растения более устойчивыми к заболеваниям.

Подкормка пионов народными средствами поддерживает растения без использования химии – это одновременно и доступно, и эффективно. При этом именно правильное питание в начале сезона создает условия для красоты и здоровья пионов на протяжении всего лета.

