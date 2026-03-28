Мобилизация в Украине продолжается, но период подготовки новобранцев может быть увеличен.

Мобилизация в Украине остается одной из главных тем общественного внимания в условиях продолжающейся войны. На весну 2026 года основные правила призыва сохранились прежними, однако появляются новые предложения, которые могут изменить подход к подготовке и использованию военнослужащих.

Разберемся, кого сейчас могут мобилизовать, повысят ли призывной возраст в Украине до 65 лет и какие изменения рассматриваются правительством по этому вопросу.

Мобилизация в Украине сегодня – кого призывают в первую очередь

С 1 апреля 2026 года воинский призыв в стране продолжается в рамках объявленной Указом Президента Украины всеобщей мобилизации. При этом продление военного положения, принятое Верховной Радой в январе этого года, автоматически означает продолжение мобилизационных мероприятий, по крайней мере, до 4 мая.

Сейчас под призыв подпадают мужчины от 25 до 60 лет, которые годны к службе и не имеют законных оснований для отсрочки или брони. При этом можно условно выделить некоторые группы населения, кого мобилизуют в первую очередь:

резервистов и бывших военнослужащих с боевым опытом;

лиц, обладающих нужными военными или техническими специальностями.

Новобранцы, не имеющие опыта, обычно проходят обучение, которое занимает около 1,5–2 месяцев. После этого следует углубленная специализация и адаптация в подразделении.

Впрочем, сейчас обсуждается изменение порядка направления новобранцев на фронт. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает ввести "адаптационный период" – около трех месяцев после окончания подготовки или выпуска из военного вуза, во время которого военнослужащие не будут привлекаться к боям.

Эта мера не меняет перечень категорий, кто подлежит мобилизации в Украине, а направлена на снижение потерь и повышение боеспособности тех граждан, которые уже получили повестки.

Со скольки лет мобилизация в Украине – исключения и возможные изменения

Возраст мобилизации в Украине остается одной из самых обсуждаемых тем, как среди СМИ, так и на официальном уровне. Тем не менее, по имеющейся информации, общий подход не изменился: мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Соответственно, молодые люди от 18 до 24 лет без военного опыта не могут быть мобилизованы.

При этом есть исключения, и чтобы понять, могут ли мобилизовать до 25 лет – если служил по контракту, например, – важно учитывать и другие факторы. Так, к службе могут привлечь:

лиц моложе 25 лет с уже имеющейся военной подготовкой;

офицеров запаса;

добровольцев.

Таким образом, формальный призывной возраст в Украине 2026 года сохраняется, но фактически допускается участие более молодых граждан при условии соответствующего статуса.

Максимальный возраст, в свою очередь, остается 60 лет. Однако допускается добровольная служба по контракту и среди более старших лиц.

Ни одна из инициатив, предполагающих поднятие верхнего предела до 65 лет, пока не получила законодательно закрепленного статуса, так что подобные идеи остаются на стадии обсуждения.

В целом мобилизация в Украине постепенно становится более гибкой и продуманной – все больше внимания уделяется качеству подготовки, распределению по специальностям и осторожному использованию личного состава.

Вас также могут заинтересовать новости: