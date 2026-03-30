Небо закрыто не только из-за войны: названа ключевая причина, блокирующая полеты в Украине

Главым препятствием для возобновления полетов в Украине является не только ситуация с безопасностью, но и отсутствие механизма страхования военных рисков, говорится в статье УНИАН.

Как объяснил авиационный эксперт Богдан Долинце, именно авиационное страхование в настоящее время является ключевым фактором, который не позволяет разблокировать воздушное пространство. По его словам, без четкой модели покрытия рисков говорить о возобновлении полетов преждевременно.

"Самым большим вызовом остается вопрос авиационного страхования. Это то, что не позволяет разблокировать использование воздушного пространства. Пока не будет понятного механизма, каким образом обеспечить выполнение международных требований по авиационному страхованию, то есть безопасности полетов, военных рисков, то вряд ли можно будет серьезно говорить о потенциальной возможности возобновления или частичного возобновления авиаперевозок", – отметил он.

Эксперт также обратил внимание, что на данный момент на рынке фактически отсутствуют решения от страховых компаний.

"В украинском случае на сегодняшний день какого-либо решения или позиции компании по авиационному страхованию мы, к сожалению, не видим. Это и является одним из ключевых сдерживающих факторов", – отметил Долинце.

По его словам, одним из вариантов могла бы стать модель, подобная израильской, где государство частично берет на себя риски для национальных перевозчиков. В то же время ответственность за иностранные авиакомпании остается на их странах.

Кроме того, Долинце отметил, что для украинских авиакомпаний процесс возобновления полетов проще, поскольку для этого достаточно внутренних разрешений, страхования и согласования с лизингодателями. Зато для иностранных перевозчиков процедура значительно сложнее и включает несколько этапов.

"Если мы говорим об иностранных компаниях, то здесь будет ряд этапов: снятие запрета со стороны Украины и той страны, из которой эта авиакомпания летает. То есть это EASA, если это европейская компания. В противном случае нужно разрешение национального регулятора, который отвечает за безопасность полетов", – пояснил эксперт.

После этого, по его словам, компании должны получить страховку, согласование от владельцев самолетов, а также заключить договоры с аэропортами и с компаниями по иностранному обслуживанию в этих аэропортах, куда она планирует осуществлять полеты. Только после прохождения всех этих этапов возможно возобновление авиаперевозок.

Возобновление авиасообщения в Украине – главные новости

В марте Министерство развития общин и территорий создало специальную рабочую группу для разработки предложений по возобновлению полетов гражданской авиации в Украине.

Ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе сообщала, что в случае, если полеты в страны ЕС останутся закрытыми, Турция может стать наиболее реалистичной альтернативой. Также при благоприятных условиях безопасности аэропорт во Львове может стать отправной точкой для постепенного возобновления авиасообщения.

