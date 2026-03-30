Без сумки не представляет свой образ ни одна современная женщина. Если она хочет оставаться в тренде, желательно отслеживать последние тенденции, наблюдать за показами дизайнеров и знать, какие модели оказываются на вершине модного Олимпа в каждом сезоне. Рассказываем, какой цвет сумки выглядит дорого и какие модели попали в модные тренды весны 2026.

Авторы журнала о моде Harper's Bazaar рассказали, какие модные сумки 2026 женские представили дизайнеры в этом году. Отмечается, что главным акцентом текущего сезона стала практичность, а не только привлекательный внешний вид. Сумки 2026, которые оказались на пике популярности, в большинстве своем большого размера, чтобы современная женщина могла сложить в купленный аксессуар все самое необходимое и даже больше.

Трендовые сумки 2026, по мнению авторов, также нельзя назвать скучными - в моду снова вернулись модели ярких цветов и оттенков с обилием фурнитуры, напоминающие ювелирные украшения. Кроме того, как и каждый раз с приходом тепла, среди актуальных моделей можно заметить сумки, выполненные из мягких приятных на ощупь тканей.

Видео дня

Большие сумки-тоут

Наверное, если говорить о том, какие сумки никогда не выйдут из моды, на ум сразу придут эти универсальные модели, идеально дополняющие практически любой образ. Особенно хороши модные сумки 2026 через плечо из замши, а что касается деталей, то ремешки с пряжками, напоминающие ремни, добавляют изысканности и будут оставаться в тренде этой весной.

Сумки ярких цветов

Сумки из блестящих материалов яркого цвета весной - отнюдь не новый тренд, отнюдь, в каждом сезоне наблюдается такая тенденция. Тем не менее, Harper's Bazaar пишет, что этой весной они особенно актуальны, но важно выбирать не "кричащие" сумки с блестками, а те модели, которые выполнены из определенных материалов с "шиммером", например, искусственной эко-кожи, но обязательно светлых ярких оттенков.

Массивные клатчи

Продолжают оставаться на вершинах модного Олимпа и небольшие сумки 2026 - тренд распространяется и на клатчи, однако в новом исполнении. Теперь на смену небольшим аккуратным сумочкам пришли более массивные модели. Дизайнеры говорят, что это более смелая интерпретация классического клатча, ведь силуэты более крупные, предназначенные для повседневной носки, а не вечерного образа. Наиболее удачные материалы - кожа и замша.

Сумки белого цвета

Цвет Pantone, вызвавший настоящий ажиотаж, – Cloud Dancer – это освежающий оттенок, который идеально подходит для начала весны. И дизайнеры явно разделяют это мнение: во всех коллекциях сумки самых разных силуэтов – от мягких сумок-тоут до женских сумок с ручкой – представлены в воздушных оттенках натурального белого, который тоже будет на пике популярности этой весной.

Плетеные сумки

Еще одни модные сумки 2026 женские - это плетеные модели, которые представили на своих показах многие именитые дизайнеры. Они решили, что после долгой и унылой зимы гардероб жаждет более легких текстур, а плетеные сумки идеально подходят для этой роли. Это могут быть варианты из мягкой кожи с плетением или более изысканные, изготовленные вручную изделия. В любом случае, по мнению экспертов, они добавят немного тепла и объема любому образу.

Сумки с цепями

К счастью для многих девушек, которым нравится стиль "тихая роскошь", модные сумки 2026 весна-лето, по мнению дизайнеров, включают в свой ассортимент и модели с цепями. Тренд никуда не ушел, он становится все громче, но отличается большей оригинальностью и меньшей строгостью. Наиболее выигрышный вариант - небольшая цепочка, обрамляющая силуэт классической сумки.

Сумки без застежки

Дизайнер Матье Блази в своем показе недвусмысленно объяснил, какими будут теперь трендовые сумки 2026 - весна позволяет немного "нарушить правила" и позволить себе немного безрассудства. Модели шли по подиуму, держа в руках незастегнутые сумки - казалось, что все содержимое из них вот-вот выпадет. И такой ход задал вектор новому тренду - весной и летом популярными будут модели, в которых нет застежки, или те, где она не используется. Этот тренд также был замечен у Loewe, Dior и Fendi, и эксперты по стилю считают, что такой силуэт подчеркивает динамичность женщины и добавляет ее образу дерзости - у нее настолько активный образ жизни, что даже некогда застегнуть сумку.

Сумки-бочки

Тренд прошлых лет, который до сих пор актуален - силуэты в форме бочек. Это хороший вариант для женщин, которым нравятся оригинальные модели и необычные формы. Дизайнеры рекомендуют сочетать такие сумки с платьями макси или весенними джинсами.

Сумки нежно-голубого оттенка

Многие модные дома представили свои женские сумки 2026 - тренды этой весны можно было увидеть на разных показах - от Carven до Sandy Liang. Нежно-голубой цвет стал звездой подиумов, так что, если вы хотите, чтобы ваш образ оставался актуальным и шел "в ногу со временем", сумка этого оттенка поможет добиться желаемого.

Сумки с фурнитурой

Будут ли сумки через плечо в моде в 2026 году? Да, безусловно, более того - это могут быть модели очень смелой фактуры, например, плетеные изделия, украшенные лакированными ракушками, или модели из льна с цветочной вышивкой бисером. Главное, по мнению дизайнеров, чтобы сумка "поднимала настроение", и это уже позволит вам попасть в тренд.

