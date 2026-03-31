Королевы тенистого сада: 4 растения, которые украсят затененный уголок

Затененный сад станет лучшим убежищем для гортензий и хост, но не только для них.

Если часть вашего двора не получает много солнечного света, это не значит, что там нельзя разбить клумбу. Это только означает, что нужно знать лучшие тенелюбивые сорта растений. Четыре тенелюбивых многолетних растения, которые стоит посадить, собрали на сайте Real Simple.

Мгновенно украсит тенистый уголок сада красочная, тенелюбивая, многолетняя гортензия. Гортензии могут иметь голубые, розовые, фиолетовые или белые цветы, которые придадут нотку нежной красоты вашему двору.

А если вам захотелось посадить лиственное растение, то стоит рассмотреть сортовые хосты, которые могут быть однотонными или пестрыми и имеют разные размеры.

Сертифицированный садовод Нью-Йоркского ботанического сада Блисс Бендалл – большая поклонница хост, поскольку за ними не слишком сложно ухаживать. "Они чрезвычайно выносливы, и если посадить их в правильном месте, они могут расти десятилетиями. Как только они начнут расти и приживаться, они потребуют минимального ухода. Это означает, что им не нужно много воды и удобрений, чтобы они цвели год за годом", – рассказала она.

Она советует тщательно поливать растение после посадки, а затем часто, особенно в жаркую и сухую погоду, пока оно не приживется и не начнет цвести. "Листья следует обрезать поздней осенью, чтобы стимулировать новый, более сильный рост следующей весной и летом, но их также можно оставить для обрезки весной, поскольку некоторые сорта могут сохранять красивую зелень зимой", – добавила садовница.

Еще одно растение для тени – папоротники. Многие считают их простыми комнатными растениями, но они также прекрасно подходят для тенистых участков двора. Если вы хотите выращивать растения, но живете в городе и имеете лишь небольшой балкон, или в вашем доме просто не хватает свободного пространства на открытом воздухе, выберите папоротники.

Но что делать, если у вас много свободного пространства в тени? Камелии более чем достойны внимания. Они могут вырастать до 2 метров в ширину и столько же в высоту. А также имеют много вариантов цветов, в частности, розовый, синий и фиолетовый.

Советы по выращиванию тенелюбивых многолетних растений

Эксперт по растениям The Sill's Парис Лаликата рекомендует провести небольшое исследование, прежде чем отправляться в местный питомник, чтобы выбрать растения. "Чтобы создать удачный тенелюбивый сад из многолетних растений, вам нужно тщательно подобрать растения, подходящие для вашей зоны морозостойкости, и выбрать растения, которые будут расти в полной тени", – говорит она.

Перед посадкой она предлагает обогатить почву органическими веществами, такими как компост или хорошо перепревший навоз: "Это поможет улучшить структуру почвы и повысить дренаж и плодородие".

Во время посадки она советует выкопать яму в два раза шире и глубже корневого кома. "Посаживая растение в яму, убедитесь, что его основание находится на одном уровне с поверхностью почвы, прежде чем засыпать его землей. Нанесите слой мульчи толщиной от двух до трех дюймов, который поможет сохранить влагу, регулировать температуру почвы и подавить рост сорняков, но держите мульчу подальше от основания растений, чтобы предотвратить любую возможность гниения", – советует Лаликата.

Она говорит, что лучше всего поливать только что посаженный сад глубоко и тщательно, особенно в течение первого сезона жизни растений, чтобы стимулировать укоренение корней.

