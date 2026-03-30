Сумская сделала редкое заявление о дочке от Паперного, которая живет в Москве

Актриса вспомнила прошлое и призналась, обижена ли на своего бывшего мужа.

Известная украинская актриса Ольга Сумская впервые за долгое время высказалась о своей дочке Антонине Паперной, которая замужем за российским актёром Владимиром Яглычем и много лет живет в Москве.

В комментарии для программы "Тур зірками" Сумскую спросили о ее бывшем муже, актере Евгении Паперном, которого она обвиняла в насилии.

"Слава Богу, мы это преодолели, с годами наш творческий союз оправдал себя, он вышел в позитив. Никто не держит зла в душе, ни в коем случае. Я благодарна за те годы, я благодарна судьбе, что я встретила такого мужчину. И это тоже опыт. Материнский и женский, поверьте. У нас прекрасная дочка, которую я обожаю", - заявила актриса, говоря об их совместной дочке Антонине, проживающей в стране-агрессоре России.

По словам Сумской, то был "какой-то неадекват", о котором сегодня неприятно говорить вслух:

"Он просто этого не помнит, но я помню. Немножко было. Не так, чтоб сильно, я, может быть, с вами сейчас тут не стояла. Но, когда человек в таком состоянии, жаль… это больше диагноз, с которым нужно бороться".

