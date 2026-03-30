Сырский оценил мобилизацию в Украине

Сейчас люди – это главная потребность украинской армии, говорит главком.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский оценил мобилизацию на 6-7 из 10. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу ICTV, отвечая на вопрос о том, чего сейчас не хватает украинской армии.

"Спроси любого командира сейчас на фронте – если два года назад это были снаряды, ракеты, то сейчас люди. Подготовленные военнослужащие, которые обучены и готовы выполнять свой воинский долг", – сказал главком.

Сырский отметил, что основным источником пополнения Вооруженных сил является мобилизация.

"Здесь наша задача – сделать так, чтобы этот процесс проходил как можно комфортнее для тех людей, которые мобилизуются в армию. Чтобы не было нарушений законодательства, не было нарушений в процедурах, которые применяются при проведении мобилизации", – продолжил он.

Комментируя свою оценку мобилизации в Украине, Сырский отметил, что хотелось бы лучшего качества подготовки и большего количества мотивированных людей, "которые не покидают воинские части и выполняют все поставленные задачи".

Министерство обороны работает над уменьшением конфликтов во время мобилизации и нарушений прав человека со стороны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Нардеп Федор Вениславский рассказал, что первые наработки ожидаются уже в апреле.

Ранее полковник Владимир Кобылянский отметил, что военнослужащие, попадающие в 199-й учебный центр ДШВ, находятся в эмоциональном состоянии на низком уровне. Речь идет примерно о 70% новобранцев. По словам военного, уже в первые недели подготовки их отношение меняется.

