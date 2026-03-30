Союзники Ирана могут расширить блокаду нефтяных маршрутов, что усугубит мировой кризис

Крупнейший экспортер нефти, Саудовская Аравия, столкнулась с угрозой блокирования важного пролива, ведущего к Суэцкому каналу.

Вступление йеменских повстанцев-хуситов в войну на стороне Ирана вызвало опасения по поводу усугубления нефтяного кризиса, который влияет на мировую торговлю, пишет Skynews.

Авторы напомнили, что из-за угроз со стороны Ирана один из крупнейших экспортеров нефти в мире, Саудовская Аравия, направляет свои танкеры с нефтью не через Ормузский пролив, а через Баб-эль-Мандеб – водный путь на другой стороне страны. Однако таким образом танкеры проходят вблизи Йемена, где поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы используют свои запасы ракет и беспилотников для препятствования судоходству.

"Если судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Суэцкий канал, будет нарушено, то это может ухудшить и без того напряженную экономическую ситуацию, вызванную проблемами с Ормузским проливом", – отметили авторы.

Через Баб-эль-Мандебский пролив проходит около четверти мировой контейнерной торговли по пути к Суэцкому каналу и из него. Это до 12 процентов мирового объема торговли.

Уже сейчас некоторые контейнерные перевозчики меняют маршруты, чтобы избежать Красного моря. Крупнейший контейнерный порт Африки – Танжер-Мед в Марокко – в понедельник выпустил заявление о том, что готовится к увеличению количества заходов судов из-за продолжения напряженности на Ближнем Востоке.

Это произошло после того, как крупные контейнерные перевозчики, включая Maersk, Hapag-Lloyd и CMA CGM, заявили, что они меняют маршрут судов вокруг мыса Доброй Надежды в Южной Африке, избегая Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря.

Идрис Аараби, управляющий директор Танжер-Мед, сказал, что более высокие расходы на топливо усилили давление на фрахтовые ставки из-за продолжительности рейсов. Он сказал, что перевозчики ввели дополнительные сборы за военный риск, чрезвычайные конфликты и отклонение от сроков в размере от 1500 до 3300 долларов США за стандартный контейнер.

Что хуситы делали ранее?

Напомним, что в конце 2023 и начале 2025 годов хуситы атаковали более 100 торговых судов ракетами и беспилотниками. В ходе операции были потоплены два судна, а четверо моряков погибли. По данным СМИ, спутниковые данные для ударов хуситам предоставляла Россия.

В этом районе были развернуты военные корабли для защиты коммерческого судоходства. А США нанесли удары по хуситам на территории Йемена.

