В Украине подсчитали зарплаты за прошлый месяц: кому платят больше, а кому меньше всего

Средняя официальная зарплата в Украине за февраль 2026 года составила 28 321 грн. По сравнению с январем она выросла на символические 1,2%.

Государственная служба статистики Украины сообщает, что больше всего денег традиционно зарабатывают в столице. По величине зарплаты Киев уверенно лидирует с показателем 45 651 грн. Далее идет столичный регион, где зарабатывают в среднем по 29 077 грн ежемесячно.

На другом конце списка оказались Кировоградская и Черновицкая области. Здесь в феврале получили по 20 083 и 20 460 грн соответственно.

Как и в январе, работники отрасли информации и телекоммуникаций имели самую высокую оплату труда – 78 941 грн. А вот меньше всего за февраль заработали работники в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха – 18 681 грн.

Данные по средним зарплатам приведены Госстатом без учета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. После уплаты этих налогов "чистыми" на руки украинцы в феврале получали, в среднем, 21 807 грн.

Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 марта 2026 года достигла 3,5 млрд грн.

Стоит отметить, что хотя средняя зарплата в феврале незначительно выросла, в январе она потеряла 9,5% по сравнению с последним месяцем прошлого года.

