В Украине запустят новый железнодорожный маршрут в страну Европы: что известно

Украина также будет сотрудничать с Болгарией в сфере автомобильных перевозок.

Украина работает над запуском пассажирского железнодорожного сообщения с Болгарией через Румынию. Речь идет о тестовом рейсе, который планируется запустить этим летом в сотрудничестве трех стран.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, он встретился с министром транспорта и связи Республики Болгария Корманом Исмаиловым.

"Работаем над запуском пассажирского железнодорожного сообщения Украина – Болгария через Румынию. Цель – тестовый запуск уже этим летом в трехстороннем формате. Важно обеспечить конкурентное предложение за счет PSO (механизма публичных сервисных обязательств, – УНИАН)", – отметил Кулеба.

По его словам, отдельным фокусом является развитие стратегических транспортных коридоров, дунайский кластер и автомобильная инфраструктура.

"Будем в дальнейшем сотрудничать в сфере автомобильных перевозок и прорабатывать проведение заседания смешанной комиссии. Также речь шла о цифровых решениях, в частности об электронной очереди на границе", – добавил Кулеба.

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере безопасности судоходства в Черном море. Уже в этом году ожидается согласование межправительственного соглашения по морскому поиску и спасению.

Железная дорога в Украине - главные новости

В сентябре 2025 года "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода в города Евросоюза по новой евроколее. Из областного центра Закарпатья начали курсировать прямые пассажирские поезда по евроколее в Братиславу, Вену и Будапешт.

18 марта стало известно, что Украина и Испания подписали соглашения о запуске совместного инфраструктурного проекта, который позволит грузовым поездам быстрее пересекать границу с Европейским Союзом. На реализацию проекта предусмотрен грант в размере 5,48 миллиона евро, который предоставляется испанским правительством.

