салат с пекинской капустой

С наступлением весны одним из главных блюд на столе становится салат с пекинской капустой. Нежные зеленые листья отлично сочетаются с большинством продуктов, позволяя создавать сотни рецептов. Такой простой вариант обеда или ужина готовится на скорую руку, а испортить его невозможно.

Салат с пекинской капустой и тунцом

Хрустящая капуста прекрасно облегчает насыщенный рыбный вкус тунца. В блюдо также добавляем кукурузу для приятной сладковатой нотки и яйцо для сытности.

Список необходимых ингредиентов:

  • пекинская капуста среднего размера;
  • банка тунца в своем соку;
  • банка консервированной кукурузы;
  • три куриных яйца;
  • пять столовых ложек сметаны или майонеза;
  • перец и соль по желанию.

Яйца отварите вкрутую и нарежьте кубиком. Мелко нашинкуйте капусту. С тунца и кукурузы слейте сок. Перемешайте все ингредиенты. Заправьте тунцовый салат с пекинской капустой и кукурузой сметаной, майонезом или смесью этих соусов, а также приправьте и посолите.

Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками

Палочки с ароматом краба являются идеальным примером того, что можно добавить к пекинской капусте в салат. Такое блюдо получается полезным и удивительно легким для желудка.

Ингредиенты нужны очень простые - вам понадобятся:

  • маленький кочан пекинской капусты или половина крупного;
  • двести граммов крабовых палочек;
  • сто пятьдесят граммов кукурузы;
  • два яйца;
  • две столовые ложки майонеза.

Яйца отварите до плотной консистенции и измельчите кубиком. Крабовые палочки мелко нарежьте, а капусту покрошите на соломку. С кукурузы слейте раствор. Перемешайте все ингредиенты вместе с майонезом.

Салат из пекинской капусты с огурцом

Этот вариант салата наиболее легкий и диетический из всех. Он отлично подходит к пирожкам, мясу и любым плотным вторым блюдам.

Вот какие нужно взять продукты:

  • небольшой кочан пекинской капусты;
  • один свежий огурец;
  • половину банки консервированной кукурузы;
  • одно яйцо;
  • пучок свежей зелени;
  • три столовые ложки сметаны.

Как и в двух предыдущих рецептах, яйцо нужно сварить и нарезать кубиком, а с кукурузы слить маринад. Капусту тонко нашинковать, а огурец превратить в соломку. Также произвольно порубить зелень. Заправьте салат с пекинской капустой и огурцом сметаной, а также не забудьте посолить и приправить молотым перцем.

