Освежающий салат с молодой пекинской капустой всегда получается удачным.

С наступлением весны одним из главных блюд на столе становится салат с пекинской капустой. Нежные зеленые листья отлично сочетаются с большинством продуктов, позволяя создавать сотни рецептов. Такой простой вариант обеда или ужина готовится на скорую руку, а испортить его невозможно.

Салат с пекинской капустой и тунцом

Хрустящая капуста прекрасно облегчает насыщенный рыбный вкус тунца. В блюдо также добавляем кукурузу для приятной сладковатой нотки и яйцо для сытности.

Список необходимых ингредиентов:

Видео дня

пекинская капуста среднего размера;

банка тунца в своем соку;

банка консервированной кукурузы;

три куриных яйца;

пять столовых ложек сметаны или майонеза;

перец и соль по желанию.

Яйца отварите вкрутую и нарежьте кубиком. Мелко нашинкуйте капусту. С тунца и кукурузы слейте сок. Перемешайте все ингредиенты. Заправьте тунцовый салат с пекинской капустой и кукурузой сметаной, майонезом или смесью этих соусов, а также приправьте и посолите.

Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками

Палочки с ароматом краба являются идеальным примером того, что можно добавить к пекинской капусте в салат. Такое блюдо получается полезным и удивительно легким для желудка.

Ингредиенты нужны очень простые - вам понадобятся:

маленький кочан пекинской капусты или половина крупного;

двести граммов крабовых палочек;

сто пятьдесят граммов кукурузы;

два яйца;

две столовые ложки майонеза.

Яйца отварите до плотной консистенции и измельчите кубиком. Крабовые палочки мелко нарежьте, а капусту покрошите на соломку. С кукурузы слейте раствор. Перемешайте все ингредиенты вместе с майонезом.

Салат из пекинской капусты с огурцом

Этот вариант салата наиболее легкий и диетический из всех. Он отлично подходит к пирожкам, мясу и любым плотным вторым блюдам.

Вот какие нужно взять продукты:

небольшой кочан пекинской капусты;

один свежий огурец;

половину банки консервированной кукурузы;

одно яйцо;

пучок свежей зелени;

три столовые ложки сметаны.

Как и в двух предыдущих рецептах, яйцо нужно сварить и нарезать кубиком, а с кукурузы слить маринад. Капусту тонко нашинковать, а огурец превратить в соломку. Также произвольно порубить зелень. Заправьте салат с пекинской капустой и огурцом сметаной, а также не забудьте посолить и приправить молотым перцем.

