С наступлением весны одним из главных блюд на столе становится салат с пекинской капустой. Нежные зеленые листья отлично сочетаются с большинством продуктов, позволяя создавать сотни рецептов. Такой простой вариант обеда или ужина готовится на скорую руку, а испортить его невозможно.
Салат с пекинской капустой и тунцом
Хрустящая капуста прекрасно облегчает насыщенный рыбный вкус тунца. В блюдо также добавляем кукурузу для приятной сладковатой нотки и яйцо для сытности.
Список необходимых ингредиентов:
- пекинская капуста среднего размера;
- банка тунца в своем соку;
- банка консервированной кукурузы;
- три куриных яйца;
- пять столовых ложек сметаны или майонеза;
- перец и соль по желанию.
Яйца отварите вкрутую и нарежьте кубиком. Мелко нашинкуйте капусту. С тунца и кукурузы слейте сок. Перемешайте все ингредиенты. Заправьте тунцовый салат с пекинской капустой и кукурузой сметаной, майонезом или смесью этих соусов, а также приправьте и посолите.
Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками
Палочки с ароматом краба являются идеальным примером того, что можно добавить к пекинской капусте в салат. Такое блюдо получается полезным и удивительно легким для желудка.
Ингредиенты нужны очень простые - вам понадобятся:
- маленький кочан пекинской капусты или половина крупного;
- двести граммов крабовых палочек;
- сто пятьдесят граммов кукурузы;
- два яйца;
- две столовые ложки майонеза.
Яйца отварите до плотной консистенции и измельчите кубиком. Крабовые палочки мелко нарежьте, а капусту покрошите на соломку. С кукурузы слейте раствор. Перемешайте все ингредиенты вместе с майонезом.
Салат из пекинской капусты с огурцом
Этот вариант салата наиболее легкий и диетический из всех. Он отлично подходит к пирожкам, мясу и любым плотным вторым блюдам.
Вот какие нужно взять продукты:
- небольшой кочан пекинской капусты;
- один свежий огурец;
- половину банки консервированной кукурузы;
- одно яйцо;
- пучок свежей зелени;
- три столовые ложки сметаны.
Как и в двух предыдущих рецептах, яйцо нужно сварить и нарезать кубиком, а с кукурузы слить маринад. Капусту тонко нашинковать, а огурец превратить в соломку. Также произвольно порубить зелень. Заправьте салат с пекинской капустой и огурцом сметаной, а также не забудьте посолить и приправить молотым перцем.