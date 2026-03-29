В стране будет усилен контроль за правомерностью выдачи больничных листов.

Больничный лист в Украине – это часть системы социального страхования, которая позволяет работнику временно не выходить на работу по состоянию здоровья и при этом получать денежную компенсацию. В последние годы благодаря цифровым технологиям процедура оформления и оплаты стала проще, но вопросы по начислению и выплатам все еще время от времени появляются.

Разберемся, как оплачивается больничный, на сколько дней он обычно выдается и можно ли проверить его статус из дома.

На какое время дается больничный в Украине – кто имеет на него право

Больничный или "листок нетрудоспособности" – это официальный документ, подтверждающий временную нетрудоспособность из-за болезни, травмы, беременности или необходимости ухода за близким человеком. Его выписывает врач после осмотра, и с 2021 года он в основном оформляется в электронном виде.

Согласно статье 22 Закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании", право на больничный имеют застрахованные лица, то есть работники, за которых уплачиваются социальные взносы. А вот на сколько дней дают больничный в Украине – зависит от сопутствующих обстоятельств. Обычно его открывают на срок до 5 дней, а потом могут продлить до 30 дней после повторного осмотра.

Без решения врачебной комиссии он может длиться до 120 дней подряд, а в сложных случаях – еще дольше. При этом количество больничных в год не ограничено, хотя длительные случаи тщательно проверяют медицинские комиссии.

В том, как открыть больничный онлайн, Украина (то есть украинское правительство) предлагает специальную электронную систему – e-Health. Впрочем, чтобы ею воспользоваться, сперва, конечно, нужно обратиться к врачу или профильному специалисту. После осмотра врач формирует электронное медицинское заключение, на основании которого в системе автоматически создается электронный больничный. Больше от вас ничего не требуется – весь процесс автоматизирован.

Как оплачивается больничный в Украине – проверка через e-Health

Размер выплат зависит от среднего заработка и страхового стажа человека. Расчет ведется следующим образом: среднедневная зарплата умножается на процент оплаты в зависимости от стажа (от 50% при небольшом до 100% при большом) и на количество дней болезни. При этом среднедневной заработок считают на основе дохода за последние 12 месяцев перед болезнью, учитывая только те выплаты, с которых уплачивались страховые взносы.

Примечательно, что первые 5 дней болезни оплачивает работодатель, а с 6-го дня – Пенсионный фонд Украины.

Также с 1 января 2026 года были введены новые лимиты выплат, связанные с ростом минимальной зарплаты, что, в свою очередь, влияет на минимальные и максимальные суммы пособия.

Через сколько дней оплачивают больничный в Украине

После закрытия больничного он не оплачивается сразу: сначала документ проходит автоматическую обработку в системе e-Health и получает статус "готов к оплате", что обычно происходит примерно через 7 дней. Затем работодатель должен в течение 10 рабочих дней оформить документы и передать их в Пенсионный фонд, после чего ПФУ уже перечисляет средства. В целом вся процедура занимает обычно от одной до трех недель.

Оформление может действительно затянуться, тогда как посмотреть свой больничный лист Украина позволяет быстро и прямо из дома. Работник может проверить статус больничного через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ или через приложение Дія, где будет отображаться, на каком этапе находится обработка и выплаты.

А вот то, как начисляется больничный в Украине, в большей степени зависит от порядка, используемого конкретным предприятием. Обычно это происходит поэтапно: сначала работодатель оплачивает первые дни нетрудоспособности и подает расчет в ПФУ, после чего фонд перечисляет оставшуюся сумму. Причем деньги от ПФУ поступают либо работодателю (с последующей выплатой работнику вместе с зарплатой), либо напрямую на банковский счет застрахованного лица.

Как изменится больничный в Украине в апреле – о чем новый закон

С 1 апреля вступит в силу Закон №4683-IX, который предполагает расширение полномочий ПФУ. Теперь Пенсионный фонд будет иметь право проверять обоснованность выдачи больничных и следить за правильностью начислений.

Так, если больничный был признан необоснованным, органы ПФУ смогут не только приостановить выплаты, но и потребовать возврата уже полученных средств. При этом возмещение убытков может требоваться как от медицинских учреждений и врачей, так и от других лиц.

Кроме того, закон откроет работодателям, ПФУ и системе e-Health больничный лист – как посмотреть который мы писали ранее. Иными словами, между всеми участниками процесса будет расширен цифровой обмен, что поможет быстрее выявлять нарушения и минимизировать злоупотребления.

