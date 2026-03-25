Чтобы новая стрижка порадовала и оздоровила волосы, подбирайте день по лунному календарю.

Люди, которые планируют обновить прическу и хотят гарантировать себе успешный результат, нередко обращаются к небесным светилам за советом. Для этого существует лунный календарь стрижек - очень удобный инструмент для парикмахеров и их клиентов. Он помогает определить, насколько подходящим для ухода за волосами является конкретный день.

Расписание фаз Луны поможет подобрать самую лучшую дату для обновления прически, чтобы оздоровиться или даже привлечь в свою жизнь богатство. А также предупредит, когда стричься в апреле 2026 года не стоит, иначе процедура закончится катастрофой.

Когда стричь волосы в апреле 2026

Земной спутник оказывает воздействие на весь людской организм. Он влияет даже на густоту и здоровье волос, меняя их структуру. К примеру, после многолетних наблюдений люди заметили, что в растущую Луну волосинки быстрее отрастают, но хуже держат форму. А в убывающую шевелюра становится удивительно податливой. Полнолуние же считается очень удачным для любых кардинальных изменений во внешнем виде.

Согласно лунному календарю, наиболее благоприятные дни для стрижки в апреле 2026 это 1-3, 7, 10-12, 19, 27-28, 30 число. Они гарантируют потрясающий результат и хорошее состояние волос после процедуры.

Также расписание спутника предупреждает о том, в какие дни нельзя стричь волосы - к ним относятся 4, 9, 14-17, 22-26, 29 апреля. Новая прическа не только разочарует, но также может негативно повлиять на самочувствие.

Остальные неназванные даты считаются нейтральными, то есть результат стрижки может как порадовать, так и разочаровать. Но при необходимости можно подстричь кончики.

Подробный лунный календарь стрижек на апрель 2026

Помимо подстригания волос по лунному календарю также можно планировать окрашивание и завивки. Такой инструмент даже может определить даты, подходящие для привлечения финансов и оздоровления.

К примеру, денежная стрижка в апреле 2026 проводится 3, 6-7, 11, 17, 21, 23 и 28 числа. В перечисленные даты Луна выделяет положительную финансовую энергетику. Поэтому все изменения в жизни, включая смену образа, будут направлены на преумножение достатка.

С точки зрения здоровья лучшими днями, когда стричь волосы, считаются 1-3 и 30 апреля. В эти числа Луна пребывает в полной позиции. Если сделать новую прическу в полнолуние, то это поможет укрепить кончики и предотвратить их выпадение. А шевелюра получит красивый здоровый блеск.

Также выделяются особенно удачные дни для окрашивания - это 3-4, 7-11, 16, 19-20, 25, 28 и 30 число. Успешно пройдут любые действия по изменению цвета волос, включая осветление и закрашивание седины.

Если хотите сделать завивку или укладку, лучше всего выбирать для этого дни с 4 по 16 апреля. Это период убывающей Луны, когда волосы становятся наиболее послушными и надолго принимают приданную им форму.

Вас также могут заинтересовать новости: