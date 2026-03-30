Даже у опытных огородников случается такая оказия.

Каждый год весной садоводы покупают лук-севок, потом высаживают и хватаются за голову - культуру идет в стрелку. Проблему ищут в погоде или условиях выращивания, но на самом деле нюанс может быть в другом - в самом посадочном материале. Узнайте, как правильно выбрать лук-севок и какие сорта никогда не стрелкуются.

Как вырастить лук без стрелок - из-за чего он стрелкуется

Само по себе стрелкование - это абсолютная норма, часть природной биологической программы растения. В первый год лук будет наращивать луковицу, во второй - выбрасывать стрелку и давать семена.

Для того чтобы лук не стрелковался, нужно правильно выбирать посадочный материал, а потом его хранить, иначе растение раньше времени решит, что "готово" цвести. Если это произойдет, вы не исправите положение ни подкормками, ни поливом, ни прополкой, ничем.

Какой севок лучше выбрать: крупный или мелкий

Часто огородники ориентируются на размер, считая, что чем крупнее - тем лучше. В итоге самые крупные луковички как раз быстрее остальных уйдут в стрелку, поэтому лучше брать посадочный материал диаметром 1-2 см максимум, то есть среднего размера.

Мелкий севок (овсюжку) покупать не надо, ведь несмотря на отсутствие тяги к стрелкованию, он хуже переносит весенний холод, его лучше высаживать или под зиму, или на зелень.

На рынке, где вы, скорее всего, будете покупать севок, луковички, как правило, выглядят изумительно, но вы должны ориентироваться на важные факторы, чтобы не купить проблемный товар:

плотные и твердые луковички, которые нельзя смять пальцами;

чистое и сухое донце луковички без плесени или какого-либо налета;

целая и сухая шелуха (голые и блестящие луковицы лишены защитного слоя и могут чаще подвергаться болезням);

отсутствие запаха затхлости, лишь легкий аромат сухой шелухи.

Многие огородники годами покупают один и тот же посадочный материал, зная какой сорт лука севка самый лучший. К ним относят "Штутгартер Ризен", "Золотистый Семко", "Центурион", "Геркулес F1", "Стурон", "Румба", "Шетана" и "Ред Барон". Эти сорта, по мнению садоводов, можно назвать проверенными, потому что они не были замечены за стрелкованием. Однако производители пишут на упаковках заветную фразу "устойчив к стрелкованию", можете искать ее на пачках и выбирать наиболее подходящий сорт самостоятельно.

Как правильно сохранить лук-севок до посадки

Даже хороший лук-севок может пойти в стрелку, если не создать ему благоприятные условия для отдыха перед путешествием на грядку. Именно поэтому рассказываем, как хранить лук-севок, чтобы не было стрелок в будущем.

Для такого посадочного материала оптимальной будет температура или от 0 до +3 градусов, или от +18 до +25. Промежуточные диапазоны - самые опасные, потому что при диапазоне от +2 до +15 градусов культура "просыпается", запуская процесс яровизации. Растение "думает", что зима уже кончилась, а значит, пора готовиться к цветению. Если продавец до вас не соблюдал температурный режим, а потом вы повторите эту же ошибку, то даже качественный сорт может начать стрелковаться. Так что, после покупки лучше оставлять лук-севок в сухой комнате и ни в коем случае не убирать в холодильник.

