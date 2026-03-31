Россия передает Ирану весь свой опыт ведения войны: Зеленский объяснил цели Москвы

Президент выразил надежду, что США не отодвинут Украину на второй план на фоне войны с Ираном.

Россия будет делиться с Ираном всем, что знает о ведении войны, а также разведывательными данными и дронами. Москва хочет, чтобы конфликт на Ближнем Востоке длился дольше, чтобы США уделяли меньше внимания поддержке Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналисту Fox News Мэтту Финну. Фрагмент разговора корреспондент выложил на своей странице в Instagram.

"Россия поделится всем, что знает об этой войне, всем опытом, приобретенным во время войны против Украины, – она уже делится этим с иранцами. Мы это точно знаем", – сказал украинский лидер.

В то же время он не уверен, поставляет ли Россия Ирану ракеты. Однако и не исключил такой возможности.

О поддержке Украины со стороны США

Зеленский также выразил надежду, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и американская администрация не отодвинут Украину на второй план на фоне операции "Эпическая ярость".

"США помогали нам с самого начала и до сих пор, мы благодарны за это. Я надеюсь, что Америка не отвернется, потому что я считаю, что мы защищаем Украину, мы защищаем Европу, мы защищаем НАТО. Я знаю, что сейчас в США существуют разные мнения относительно защиты НАТО и т. д., но США являются лидером НАТО, и если Украина падет, то Россия пойдет на страны НАТО", – пояснил он.

Глава государства отметил, что продолжает стремиться к миру и прекращению огня. Однако нынешний формат трехсторонних переговоров не работает, поскольку Россия не садится за стол переговоров.

Сотрудничество со странами Персидского залива

По словам Зеленского, он совершил визит в ОАЭ, чтобы поделиться информацией о системах противодействия дронам и ракетам, которые Украина разработала для борьбы с Россией за последние четыре года войны. Отмечается, что в свою очередь Украина нуждается в баллистических ракетах, чтобы давать отпор российской агрессии.

Украина поделилась информацией с четырьмя странами Персидского залива, включая ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию и Иорданию.

Война на Ближнем Востоке и Украина

Украина получила запросы на сотрудничество в оборонной сфере от еще двух стран Персидского залива. По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь идет о Бахрейне и Омане. Ранее соглашения о сотрудничестве были заключены с ОАЭ, Саудовской Аравией и Катаром.

Кроме того, Украина предлагает свой опыт для решения проблемы с блокированием Ормузского пролива. Как пишет Politico, Киев может предложить экспертизу и опыт, полученные во время организации "зернового коридора" в Черном море.

Вас также могут заинтересовать новости: