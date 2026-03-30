Эти 5 вопросов расскажут о человеке все: что спросить на первой встрече

Эксперт по отношениям Натассия Миллер озвучила пять вопросов, которые расскажут о человеке больше, чем любое приложение для знакомств, пишет CNBC.
Отмечается, что, согласно последним опросам, все больше людей ищут романтику вне интернета: рассчитывают встретить кого-то через друзей или коллег, на свиданиях или встречах для одиноких, а также на мероприятиях или событиях по интересам.
По словам Натассии Миллер, это вполне логично:
"Когда вы встречаете человека вживую, вы можете почувствовать химию и энергию, чего невозможно полноценно ощутить в приложениях".
И вот какие вопросы Миллер рекомендует задать потенциальному партнеру при знакомстве:
- Что привело тебя сюда?
- Что тебя заинтересовало в этом событии?
- С какими людьми тебе нравится общаться?
- Какие у тебя увлечения?
- О чём ты чаще всего думаешь?
"При первой встрече важно воспринимать человека, скорее, как потенциального друга, а не сразу как романтического партнера. В первую очередь вы должны понять: нравится ли вам этот человек в принципе", - объяснила Миллер
По ее словам, в целом стоит обратить внимание на то, как человек себя ведёт, что его вдохновляет и какой у него образ жизни. Также немаловажно во время разговора, чтобы вопросы задавали не только вы.
"Когда рядом человек, который проявляет искренний интерес, задает вопросы и умеет слушать - это создает прочную основу для здоровых отношений", - добавила эксперт.
