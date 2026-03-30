За "завесой" информационного шума вокруг Ормузского кризиса из поля зрения украинцев как-то выпадает тема Беларуси. А зря. Лукашенко почувствовал, что у него появилось окно возможностей, что с ним хотят разговаривать, и поэтому очень разгулялся со всевозможными активностями.

Начнем обзор с самого свежего тренда – внезапной "дружбы" Лукашенко и Трампа. Потому что здесь намечается определенный прорыв. Буквально – Лукашенко вырывается из дипломатической изоляции, несмотря на его активное (хоть и тыловое) участие в агрессии РФ против Украины и в российских кампаниях запугивания/провоцирования стран ЕС и НАТО.

Итак, Трамп и Лукашенко "затевают" некий бартер – Минск понемногу выпускает диссидентов, а США постепенно снимают санкции. На днях Минфин США официально снял санкции с "Беларускалия" и связанных с ним структур. Это произошло в обмен на освобождение 250 политзаключенных неделей ранее. Именно так – всего 250 человек (а не всех заключенных) в обмен на экономическое выживание режима. При этом параллельно Лукашенко продолжал задержания и суды против оппозиции, чтобы получать новых заложников. Чтобы было кем "торговать" с жаждущим сделок Трампом.

Дошло уже до того, что Трамп якобы пригласил белорусского диктора к себе в гости. Но "информированные источники" западных СМИ "путаются в показаниях", куда именно – неофициально в Мар-а-Лаго или официальный визит в Белый дом. А еще – на встречу Совета мира, которая состоится уже на следующей неделе.

Сам же Лукашенко такие разговоры и провоцирует заявлениями о "большой сделке" с США. Причем он постоянно повторяет, что это именно инициатива людей, "которые говорят от имени Трампа", а не белорусов.

Трамп хочет "купить" себе еще одного диктора, не очень понимая суть процессов вокруг Беларуси (или, наоборот, очень хорошо их понимая, поскольку имеет определенные инсайды и договоренности с Путиным относительно роли именно Беларуси в будущих событиях).

Понятно также, зачем это Минску. От привлечения новых средств в экономику зависит выживание режима "пюрера" в условиях потери платежеспособности Кремля. А ситуация там с деньгами неутешительная (по крайней мере, была такой до отмены санкций).

Разблокировка Минска дает самопровозглашенному президенту РБ возможность вернуться к любимой игре в "многовекторность", когда он запутывает сразу несколько центров силы, чтобы те не заставляли его идти на слишком рискованные действия в пользу другой "дружественной страны".

Например, на словах Лукашенко полностью поддерживал агрессию Путина против Украины. Все помнят его слова о том, что "там (в Украине) некому будет воевать" и тому подобное. Предоставил он и территорию Беларуси для накопления российских войск, полигоны для их обучения, оружие и технику для атак против ВСУ…

Но каждый раз, когда Кремль ставит вопрос о непосредственном участии ВС РБ в войне против Украины, Лукашенко бежит жаловаться в Китай или другие страны, которые готовы его слушать. И Путин вынужден снижать свое давление. Вот и сейчас Лукашенко вдруг стал крайне активен.

Например, одновременно с переговорами с американцами он поехал с "подарками" аж в КНДР, где подписал договоры "о дружбе и сотрудничестве". Они с Кимом крайне душевно обнимались, посетили мавзолей с забальзамированными телами отца и деда Кима (тоже Кимами), а сам Лукашенко привез букет на этот мемориал "от имени Путина", бутылку водки и белорусский автомат ВСК (локализованная и немного переработанная версия автомата Калашникова).

Но не стоит обманываться. Целью был не сам Ким, а его "старший товарищ" Си Цзиньпин. По принципу "если хочешь понравиться девушке, то сначала следует понравиться ее лучшей подруге". Даже если "подруга" – это Ким-младший.

Безусловно, это происходило с разрешения Путина (ведь он не может же запретить контакты с "дружественными странами"). Да и россиянам это все выгодно в краткосрочной перспективе. Потому что это лишь условно "белорусские удобрения", о которых постоянно идет речь – производят их из российского сырья (прежде всего это природный газ). А особенно это им выгодно в контексте платежей с теми же КНР и КНДР в частности – ведь теперь российские сделки может обслуживать "Белинвестбанк".

На фоне остановки 40% нефтегазовых экспортных мощностей Кремлем из-за украинских ударов, все это крайне своевременно для Путина. Однако эта "дружба народов" через голову Путина и растущая активность Лукашенко Кремлю вряд ли по душе. Потому что размывает этот контроль. То есть, хоть и с разрешения Кремля, но активность Лукашенко – это все равно определенный индикатор.

Индикатор того, что Кремль к чему-то принуждает. Итак, есть конкретная причина для того, чтобы именно сейчас "жаловаться" на РФ в КНДР, КНР и даже Трампу. Какая?

Здесь стоит перейти к блоку новостей о российско-белорусских отношениях в более широком контексте. Ведь эти отношения состоят преимущественно из традиционных угроз и различных провокаций против ЕС и Украины.

Так, в марте Лукашенко, следуя инструкциям из Кремля, продолжал пугать "Орешником" соседей, если те будут "лезть" к границам РБ. То есть, те будут лишь "лезть" по своей территории, а Лукашенко уже "бахнет" ракетой. Интересная логика. "Держите меня семеро" в исполнении "пюрера".

И это при том, что "красная кнопка" под пальцем Путина, а не самого Лукашенко, и тот разве что бутылку водки может "бахнуть" с Кимом на двоих, а никак не "Орешником". Но какую роль с глуповатыми репликами дали, такую Лукашенко и играет. Амплуа классического взбалмошного диктатора-коммуниста с ракетой из ретро-фильмов о Джеймсе Бонде того требует.

Но речь сейчас идет не только об угрозах, но и о реальном расширении инфраструктуры ВС РФ на территории Беларуси.

Уже в Беларуси якобы устанавливают станции управления "шахедами", чтобы те долетали не только до Украины (ведь это и раньше было), но и до логистики в Польше. А может, и до Германии с Францией долетят, ведь "шахиды" способны лететь далеко, если по прямой и без сопротивления.

Территория Беларуси гипотетически дает Кремлю возможность "пугать" всю Центральную и Северную Европу в том же формате, как сейчас это делает Иран над Ормузом. Запад выглядит уязвимым для этой стратегии на фоне дефицита противоракетных средств из-за авантюры Трампа в Иране.

Но и для РБ – это уже другой уровень зависимости от Кремля. Потому что одно дело – предоставлять транзит через свою территорию или даже белорусские полигоны для учений. И совсем другое – развертывание на территории РБ уже полностью российской инфраструктуры для дронов и ракет, контроль над которой будет у Кремля. Если проще, то Лукашенко теряет контроль над армией и страной. Действительно, есть причины для "звонка другу" и "призыва на помощь".

Поводов для беспокойства у Лукашенко, который "фюрер" только на словах, но не на деле, становится все больше именно в контексте ситуации с безопасностью вокруг Балтики. А там все сложно.

С одной стороны, Кремль через своих "военкоров" и различные информационные "сливные бачки" транслирует "желание жителей Нарвы" создать, собственно, "Народную республику Нарва" на востоке Эстонии. Параллельно генсек НАТО Рютте говорит, что вероятной целью российских дронов может быть европейская энергетика, а генералы НАТО один за другим повторяют, что "РФ уже готова" к атаке на балтийские страны.

Что и подталкивает Лукашенко к активности, ведь именно РБ станет эпицентром такого кризиса.

Трамп же подыгрывает этой игре. Это из-за близорукости (он может ошибочно полагать, что сможет получить контроль над режимом Беларуси, как в Венесуэле) или из-за ненависти к ЕС и Украине (которые не хотят становиться в покорную позу и отдавать, соответственно, Гренландию и Донбасс в обмен на неравноправные соглашения).

А может, "дух Анкориджа", как тот пакт Молотова-Риббентропа, распространяется не только на Донбасс, но и на Балтику. Но то, что Трамп потакает всем этим процессам, давая РБ и РФ больше возможностей для усиления, сложно игнорировать.

И в центре всех этих процессов – Беларусь и лично Лукашенко. Поэтому он, как флюгер, крутится между разными центрами силы, ища себе поддержки против намерений Путина. Своего рода "пюрер на придане" – ищет себе лучшую партию с кучкой удобрений в придане.

Если Кремль не атакует евроНАТО в этом году, используя РБ, то РФ настолько ослабнет, а ЕС настолько усилится, что такая атака потом будет почти невозможна. Интрига усиливается. И нам стоит быть готовыми ко всем сценариям.