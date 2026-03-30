В народе православный праздник сегодня называют Огнище.

31 марта по новому церковному календарю православные чтут память преподобного Ипатия Печерского - монаха, которому молятся об исцелении и помощи в родах. Рассказываем, какие традиции и запреты связаны с этим днем, почему его называют Огнище и какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю.

Православный праздник сегодня в новом календаре

31 марта согласно новому церковному стилю православные в Украине вспоминают преподобного Ипатия, который жил в XIV веке и был монахом Киево-Печерской лавры. Согласно старому церковному календарю святого будут вспоминать 13 апреля.

Ипатий решил посвятить себя уходу за тяжелобольными. Известно, что он ел только хлеб, пил воду и почти не спал - все ночи уходили на молитву. За этот подвиг самоотречения Бог даровал ему способность исцелять больных возложением рук.

Видео дня

Мощи святого покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры и, по преданию, имеют целительную силу по сей день.

***

Кого еще почитают сегодня по новому стилю:

священномученика Ипатия, епископа Гангрского;

преподобного Аполония Египетского;

священномучеников Авду, епископа Персидского, Вениамина, дьякона;

преподобного Ипатия, игумена в Руфиянах,

а также преподобномученицу Марию Парижскую.

Какой праздник сегодня церковный по старому стилю

По юлианскому календарю этот день посвящён памяти святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, о главных традициях и запретах даты.

О чем просят в молитвах дня, что можно делать сегодня

К преподобному Ипатию обращаются с молитвами об исцелении - как телесных болезней, так и духовных. Особо чтят святого женщины: просят помощи при бесплодии, а также легкой беременности и родов, а кормящие матери - прибавления молока. Считается, что святой слышит каждую просьбу.

В народе день называют Ипатиев, а также Огнище. Прозвали его так из-за старинной традиции, когда в поле разжигали костер и проносили через огонь весь хозяйственный инвентарь, чтобы он служил исправно весь сезон. Также на костре сжигали старые ненужные вещи - для очищения дома и избавления от всего недоброго.

31 марта в народе считается недобрым днем - якобы темные духи в это время особенно активны. Защищались в старину от нечисти по-разному: чертили кресты на дверях и окнах свечой, раскладывали по подоконникам чертополох. Говорили, что бесы боятся пения петухов, запаха ладана, крестного знамения и ночной молитвы.

В народе верят, что бесы чаще всего не вселяются в кого-то, а искушают: соблазняют вином, едой, гневом, унынием или гордостью - именно так человек становится грешником.

Что нельзя делать сегодня

Церковь в этот день, как и в любой другой, порицает ссоры, сквернословие, зависть и уныние. Нельзя обижать людей и животных, отказывать в помощи.

Продолжается Великий пост - постящиеся воздерживаются от скоромной пищи.

Народные поверья запрещают:

оставлять в доме беспорядок и немытую посуду - считается, что это вносит хаос в жизнь всей семьи;

сплетничать и обсуждать соседей или других людей - сказанное плохое слово, по поверью, возвращается сторицей;

произносить слова "бес" и "чёрт" - чтобы не впустить нечистую силу в дом.

Есть еще одна интересная примета: сегодня нельзя надевать одежду с левого рукава - это к неприятностям.

Погодные приметы на 31 марта

По погоде дня можно судить о лете и будут ли дожди в ближайшее время:

день солнечный сегодня - лето выдастся теплым;

дождь с утра пошел - все лето будет дождливым;

молния сверкает - жди засухи;

небо безветренное, облака прозрачные - к дождю.

Если перелетные птицы сбиваются в стаи, значит, весна будет теплой и погожей, а если долго молчат - холода еще задержатся.

