Правительство признало неравные условия для металлургов: 'ЕС субсидирует декарбонизацию, а Украина – нет'

Украинский бизнес призвал правительство определить четкую позицию относительно механизма CBAM и его влияния на экспорт, в частности из-за потери валютной выручки. Власти подтверждают: украинские и европейские металлурги работают в неравных условиях из-за разного уровня государственной поддержки. Об этом говорили на "Саммите экспортеров" от Forbes Ukraine, который прошел в Киеве.

Во время отраслевой дискуссии руководитель офиса CEO группы"Метинвест" Александр Водовиз заявил, что под видом защиты окружающей среды ЕС ввел налог, который фактически является инструментом защиты европейского рынка.

"СВАМ – это фактически налог, который на самом деле не имеет отношения к экологии: это инструмент защиты европейского рынка и стимулирования их экспорта. В результате мы вынуждены сокращать поставки, потому что не можем там конкурировать. В то время как другие страны защищают свои рынки, Украина недополучает валютную выручку. Поэтому возникает вопрос к правительству Украины: каковы наши совместные действия, расчеты? Какой план?", – отметил Водовиз.

По словам Водовиза, из-за действия CBAM украинские производители вынуждены сокращать поставки в ЕС, что ограничивает их конкурентоспособность на ключевом рынке.

Вице-премьер-министр Тарас Качка признал, что условия конкуренции Украины и ЕС неравны, ведь уровень финансирования сильно отличается. "Европейская металлургия уже около 20 лет развивается за счет декарбонизации при государственной поддержке. Тогда как в Украине уровень такой поддержки был нулевым", – отметил он.

Кроме того, европейские компании получают значительные субсидии на "зеленую" трансформацию, в то время как украинские производители сталкиваются только с ростом расходов во время войны. Качка также подчеркнул, что рынки металлургии являются высококонкурентными и политизированными, однако Украина ведет переговоры с ЕС о сохранении приемлемых условий экспорта.

Напомним, по данным Федерации работодателей, в случае введения СВАМ уже к 2034 г. падение ВВП Украины составит $8,7 млрд к 2026 г., а в 2034 г. – уже $11,3 млрд. Также нас ждет сокращение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие снижения деловой активности – оно может составить $2,8 млрд в 2026 году и достичь $3,6 млрд в 2034 году.

