Украинцам рассказали, чего ждать от апрельской погоды и будут ли дожди.

После холодной зимы украинцы уже соскучились за теплом и солнцем. Поэтому многие надеются, что апрельская погода порадует нас долгожданным потеплением. Однако синоптики предупреждают - ещё немного заморозков придется пережить, поэтому сажать овощи и купаться спешить не стоит.

Мы разобрались, какими погодными сюрпризами удивит украинцев апрель и каким будет прогноз в крупнейших городах Украины. Информацию о погодных условиях на месяц предоставил сайт Wisemeteo.

Погода Киев

Второй весенний месяц в столице начнется с кратковременного похолодания, что продлится всю первую неделю. 7 числа ожидается очень холодная ночь, когда температура опустится почти до нуля. Однако в дальнейшем погода на апрель 2026 прогнозируется теплой и преимущественно солнечной. В последнюю неделю температура воздуха немного снизится, а землю польют дожди.

Погода Львов

По сравнению с Киевом, погода в апреле во Львове в целом будет чуть более холодной - температура воздуха ни разу не поднимется выше +24°. Хотя погодные условия в целом будут соответствовать норме. Также внимание привлекает большое количество осадков, особенно во второй половине месяца.

Погода Днепр

Любителей тепла и солнца среди днепрян погода на месяц не порадует. Первые две недели апреля отметятся похолоданием и ночными заморозками. Лишь с 12 числа температура поднимется до комфортной, зато на смену морозу придут дожди. Если прогноз синоптиков подтвердится, то почти каждый день отметится осадками.

Погода Харьков

Погода в Украине в апреле начнется с похолодания, и Харьков тоже не станет исключением. После 3 числа в городе немного потеплеет, но погода будет очень переменчивой, с частыми температурными перепадами. Солнечные дни также будут постоянно чередоваться с пасмурными. В целом месяц прогнозируется не жарким - в самый теплый день 21 апреля будет всего +21°.

Погода Одесса

Одесситы во второй весенний месяц удивятся необычной для приморского города прохладе. Лишь с 12 числа воздух разогреется до комфортной температуры +16°, и в дальнейшем это значение не превысит +20°. Ожидается, что погода в апреле 2026 будет сухой в середине, а все осадки пройдут с 2 по 5 и с 24 по 28 число.

