'Не мог несколько месяцев петь': LAUD рассказал о потере голоса и жизни после Нацотбора

Певец LAUD, ставший одним из фаворитов нынешнего национального отбора на "Евровидение", рассказал о сложном периоде в жизни и возвращении на сцену. В интервью программе "Ближе к звездам" артист признался, что прошлый год стал настоящим испытанием: из-за болезни его карьера оказалась под угрозой.

"У меня пропал голос. Я просто не мог несколько месяцев петь и издавать ни одного звука. Я долго лечился у фониатра, но все равно не получалось, все равно не было голоса. И я в какой-то момент, прямо мне стало немного страшно, что голос до конца может не восстановиться", – вспоминает музыкант.

Восстановление началось только во время подготовки к "Евровидению", что заставило певца переоценить свой талант и музыкальный путь. Выступление на конкурсе стало для него точкой невозврата:

"У меня начал восстанавливаться голос тогда, когда я начал готовить песню на Евровидение. Это было прямо одновременно. Ну, после Евровидения жизнь действительно изменилась. Мое выступление напомнило людям обо мне, и они начали больше интересоваться. Для меня именно это стало неожиданностью, что люди хотят слушать такую качественную фирменную музыку".

Сегодня артист наслаждается статусом независимого исполнителя. Несмотря на то, что путь к свободе пролегал через юридические споры с экс-продюсером Игорем Тарнопольским, LAUD вышел из этой ситуации победителем – как морально, так и в судебном зале.

"Я позвонил продюсеру и сказал, что я просто уже не могу быть в этом сотрудничестве. И предложил каким-то образом по-хорошему разойтись. Мы пробовали разные варианты, но ни на один из этих вариантов бывший продюсер не соглашался. И сказал, что я должен ему около 90 тысяч долларов", – откровенно делится LAUD.

Несмотря на попытки бывшей команды оказать финансовое давление, закон встал на сторону музыканта. Это решение окончательно закрепило его намерение развиваться самостоятельно:

"Конечно, пришлось идти в суд. Мы выиграли два суда, по сути, основной суд и апелляцию тоже. Я вышел отсюда сильным, я вышел отсюда опытным певцом. Я понял, что я никогда больше не буду работать с продюсером".

