Италия первой объединит возможности F-35 и Bayraktar TB3 на авианосце Cavour, – СМИ

На данный момент альтернатив Bayraktar TB3 в мире не существует, ведь это единственный серийный палубный разведывательно-ударный дрон.

Италия может стать первой страной, которая объединит возможности истребителей F-35B и палубных беспилотников Bayraktar TB3 на борту своего авианосца Cavour. Как пишет Defense Express, такой шаг позволяет решить ряд практических задач довольно прагматичным способом.

Военно-морские силы Италии рассматривают закупку турецких разведывательно-ударных дронов TB3 производства Baykar для усиления авиагруппы своего флагмана. По данным Naval News, об этом заявил командующий итальянскими ВМС вице-адмирал Энрико Кредендино во время выступления в парламентском комитете по вопросам внешней политики и обороны, не уточнив при этом ни сроков, ни количества будущих закупок.

Ожидается, что сделки будут реализовываться через совместное предприятие LBA Systems, созданное в 2025 году компаниями Baykar и Leonardo на паритетных условиях. Оно предусматривает локализацию производства беспилотников TB2, TB3, Akinci и Kizilelma в Италии как для внутренних нужд, так и для экспорта, а также интеграцию итальянских бортовых радиоэлектронных систем в турецкие платформы.

Как отмечает Defense Express, появление Bayraktar TB3 на борту Cavour станет первым примером сочетания таких беспилотников с истребителями F-35B. Это довольно нетипичное решение, ведь ранее дроны Bayraktar воспринимались как относительно простой и бюджетный инструмент.

"В то же время альтернативы Bayraktar TB3 в мире пока просто не существует. Это единственный серийный палубный разведывательно-ударный дрон. И он способен проводить длительное патрулирование и разведку в течение более 24 часов, а также уничтожать цели высокоточным вооружением на 6 точках подвески и общим весом до 280 кг", – констатируют аналитики.

В настоящее время эти дроны находятся на вооружении Турции и входят в состав авиагруппы корабля TCG Anadolu, который фактически выполняет роль дрононосца. Во время учений, в частности Steadfast Dart 2026, они демонстрировали способность поражать надводные цели. В то же время опыт российско-украинской войны показывает, что применение крупных ударных БПЛА против сильного противника является сложным, однако для легких авианосцев такие системы могут быть единственным вариантом сохранения обзора и обороны.

В частности, на Cavour невозможно разместить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения типа E-2 Hawkeye. Поэтому беспилотники, оснащенные радиолокационными контейнерами, могут выполнять роль средств патрулирования и обнаружения угроз. Благодаря возможности нести вооружение TB3 также потенциально способен выполнять задачи противодействия морским дронам.

"А вот без этих беспилотных средств единственной возможностью будет использование F-35B, причем для обеих задач. Именно поэтому заинтересованность ВМС Италии в Bayraktar TB3 вполне понятна", – резюмируют эксперты.

