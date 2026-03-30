Президент Египта предупредил об апокалиптических последствиях затягивания войны в Иране

По его словам, цены на нефть могут достичь 200 долларов за баррель.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал президента США Дональда Трампа остановить войну с Ираном. Лидер Египта предупредил, что опасения по поводу роста цен на нефть в случае затягивания войны на Ближнем Востоке не являются преувеличением, сообщает Reuters.

"Я опасаюсь, что удары по энергетическим объектам, будь то производственные мощности или нефтеперерабатывающие заводы, приведут к очень серьезным последствиям для мировой экономики и цен на топливо. Аналитики рынка предупреждали, что цена барреля нефти может превысить 200 долларов, и это не преувеличение", – отметил президент Египта во время международной энергетической конференции Egypt Energy Show 2026.

Он призвал президента США помочь в завершении войны на Ближнем Востоке, отметив, что кроме Трампа это никто не сможет сделать.

Сиси также предупредил о приближении кризиса мирового продовольственного обеспечения, отметив, что перебои с экспортом удобрений существенно повлияют на цены на продукты.

"Богатые страны, возможно, смогут это пережить, но для стран со средним уровнем дохода и нестабильной экономикой это может иметь очень, очень серьезное влияние на их стабильность", – сказал он.

Президент Египта добавил, что война нанесет двойной удар в виде дефицита поставок и роста цен, "полный масштаб которого мы еще не ощутили".

Исторический максимум цен на нефть был зафиксирован в 2008 году – 143 доллара за баррель.

Ситуация в Иране и цены на нефть

Цены на нефть утром 30 марта выросли. Котировки подтолкнули вверх первые атаки йеменских хуситов на Израиль, что привело к расширению конфликта на Ближнем Востоке.

Аналитики Macquarie Group Ltd. предупреждают, что цена на нефть может достичь рекордных 200 долларов за баррель, если война в Иране затянется до июня, а Ормузский пролив останется закрытым.

