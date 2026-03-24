Священник рассказал, когда в этом году перед Пасхой нужно печь выпечку и красить яйца.

Православная Пасха 2026 года наступает 12 апреля, а католическая – 5 апреля. К светлому празднику в Украине принято готовить обрядовую выпечку и красить вареные яйца. В то же время есть периоды, когда печь пасхи не принято, хотя и не запрещается церковью. Чтобы отпраздновать Воскресение Христа с пользой для души и согласно украинским традициям, важно знать об этих ограничениях.

Священник ПЦУ, богослов и религиозный обозреватель Иван Петрущак рассказал эксклюзивно для УНИАН, когда можно печь пасхи согласно церковным верованиям, какую молитву стоит прочитать над обрядовой выпечкой и в какой цвет желательно покрасить крашанки.

Когда нужно печь пасхи в 2026 году

Пасхальную выпечку начинают продавать в магазинах задолго до самого праздника. Но если говорить о домашнем приготовлении, то в Чистый четверг (в 2026 году – 9 апреля) хозяйки традиционно убирают в домах и наводят порядок на кухне. Это и есть лучший день, когда печь пасхи и красить яйца. Если кто-то не успел, то этими делами еще можно заняться в Великую субботу (в этом году она будет 11 апреля).

Также над пасхальным хлебом стоит помолиться. Первая молитва, которую стоит прочитать, – это "Отче наш". Также можно своими словами попросить Бога благословить вас на начало этого доброго дела, чтобы удалось испечь вкусную пасху.

Можно перекрестить пасху перед выпечкой и произнести молитву своими словами: "Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Господи, благослови это дело начать хорошо и завершить, испечь, чтобы эта пасха была радостью для всех, кто будет ее вкушать". Можете просто говорить своими словами, главное – от всего сердца.

По словам священника, нет правила относительно количества пасок, которые необходимо печь. Но нужно знать меру, потому что просто выбрасывать освященный пасхальный хлеб или отдавать его животным, например, курам, нельзя – это грех. Такие продукты сжигают или закапывают.

Когда нельзя готовить пасху

В народе существует несколько суеверий относительно пасхальной еды. Например, некоторые женщины считают, что готовить нельзя в период менструации. Другое поверье гласит, что в дни, когда можно печь пасху, не входит период беременности.

Но, по словам эксперта, печь пасху и красить яйца можно всем, кто хочет это делать, имеет время и вдохновение. Одна из величайших добродетелей для христианина – это рассудительность. Поэтому, если женщина чувствует, например, что ей трудно печь, потому что у нее менструация, она беременна или у нее плохое настроение, то не нужно это делать через силу.

Каждый человек должен сам для себя решить, приносит ли такая работа ему удовольствие. А Церковь не запрещает женщинам печь пасху во время месячных. Ведь не женщина виновата в том, что у нее есть критические дни – так заложено Богом, что у нее есть такая особенность. Поэтому, если хозяйка чувствует, что может испечь пасху, то она может это делать. А если считает, что эта работа ей не по силам из-за состояния здоровья, она может от нее воздержаться, и это тоже не будет грехом.

Когда нужно красить яйца на Пасху

По словам священника, удачные дни, когда красить яйца на Пасху, совпадают с датами для выпекания куличей. То есть это также Чистый четверг 9 апреля и Великая суббота 11 апреля.

Также важно не только знать, когда красить яйца, но и в какие именно оттенки. В частности, красный – это традиционный цвет Воскресения Христова. Согласно церковным сказаниям, после того, как последовательница Иисуса Христа Мария Магдалина рассказала римскому императору Тиберию о Воскресении Спасителя, белое яйцо в ее руках покраснело. Это произошло после того, как император сказал, что скорее яйцо станет красным, чем кто-то воскреснет. Поэтому традиционно пасхальные яйца красят в красный цвет.

Но есть еще белый цвет, что в христианской символике означает чистоту, святость, свет и радость Воскресения. И некоторые верующие в последние годы даже больше склоняются к белому, потому что красный ассоциируется с кровью.

справка Иван Петрущак Священник ПЦУ, богослов, религиозный обозреватель Иван Петрущак - священник Православной Церкви Украины, ведет информационную борьбу в медиапространстве против РПЦ и ее имперской идеологии, выступает за духовную независимость Украины и поддерживает единство украинского православия, пишет аналитические материалы для СМИ. Учился в Киевской православной богословской академии, магистр богословия. Ведет воскресную школу в селе Рославичи и там проводит богослужения.

