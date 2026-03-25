Если вам не хочется замешивать тесто, этот рецепт - настоящая находка.

Пасха 2026 в этом году наступает 12 апреля, и это значит, что до праздника осталось совсем немного. Несмотря на войну, украинцы все равно продолжают отмечать праздники и радоваться каждому дню, и праздничная готовка - один из способов отвлечься от повседневных неурядиц. Записывайте старинный рецепт Пасхи без замеса теста - готовится быстро, а получается невероятно вкусной.

Воздушная пасха - рецепт классический на дрожжах без творога

Мы уверены, что вам понравится такая пасха - рецепт простой, но очень удачный. Технология приготовления элементарная, справятся даже новички. Главный плюс - не нужно замешивать тесто, что заметно упрощает готовку.

Ингредиенты для теста:

Видео дня

1 килограмм муки;

16 граммов сухих дрожжей;

10 яичных желтков;

500 мл молока;

300 граммов сахара;

300 граммов сливочного масла;

300 граммов изюма;

10 граммов ванильного сахара;

цедра лимона.

Ингредиенты для глазури:

2 яичных белка;

150-180 граммов сахарной пудры;

1 ст.л лимонного сока;

50 граммов кондитерской посыпки.

Если вы последовательно выполните все шаги, у вас получится невероятная пасха влажная - рецепт предполагает, конечно, приготовление теста для выпечки, но его не нужно долго замешивать так, как это делается в других вариантах приготовления пасхального угощения.

Итак, возьмите глубокую пластиковую миску, высыпьте дрожжи, 350 мл молока подогрейте максимум до 35-40 градусов и влейте в дрожжи, растворяя сыпучий продукт в молоке. Туда же всыпьте 150 граммов просеянной муки, перемешайте, оставьте на 35-40 минут в теплом месте, чтобы опара поднялась и снова опала.

Желтки отделите от белков, слегка взбейте венчиком. Засыпая сахар порциями, растирайте их до пены. Добавьте размягченное (но не растопленное) сливочное масло, еще раз вбейте до однородности. Соедините желтковую смесь с опарой, тщательно перемешайте, укутайте полотенцем и уберите в теплое место на 1 час.

По истечение этого времени взять ложку, обмять тесто, аккуратно перемешав его, и снова оставить на 35-40 минут. Потом добавьте оставшуюся просеянную муку, оставшееся молоко, ванильный сахар и тертую цедру. Вымешайте тесто ложкой и оставьте на 1 час "доходить".

Изюм промойте, обсушите, пересыпьте мукой, чтобы он не упал на дно. Затем вмешайте изюм в тесто. Оставьте в таком виде на 25-30 минут. Наполните формы тестом чуть более, чем на ⅓, оставьте его подниматься. Спустя время, вы увидите, что тесто "подошло" до краев. Тогда отправляйте пасхи в разогретую до 190 градусов духовку на 35-40 минут на нижнем уровне шкафа.

Также рецепт пасхи по домашнему предполагает приготовление глазури, и самое время ее сделать, пока выпечка в духовке. В сухой миске взбейте охлажденные белки до пены, а потом, подсыпая сахар, продолжайте взбивать их до устойчивых пиков - они должны увеличиться в объеме в несколько раз. Добавьте в глазурь лимонный сок и, когда пасхи будут готовы, смажьте их, горячие, белоснежной глазурью, а затем украсьте посыпкой.

Как видите, нет ничего страшного ни в том, какие ингредиенты нужны для пасхи, ни в том, как ее испечь. Это идеальный и проверенный годами рецепт, который поможет вам похвастаться нежной и воздушной выпечкой без утомительного замешивания теста.

