Война приносит Ирану миллиарды: 'мастер переговоров' Трамп попал в ловушку, – FT

Военного решения проблемы с блокированием Ормузского пролива, возможно, не существует, говорится в материале.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, по сути, побуждает противников искать новые рычаги влияния на США. Начатая Трампом война против Ирана, в конечном итоге, может усилить позиции Тегерана на мировой арене.

Об этом сообщает Financial Times. Торговая война Трампа с Китаем заставила Пекин воспользоваться своим доминирующим положением в сфере полезных ископаемых и критически важных минералов. В результате Вашингтон пошел на снижение таможенных тарифов.

Аналогичная ситуация прослеживается в отношениях США с Ираном – Тегеран воплотил давнюю угрозу и заблокировал Ормузский пролив. Это означает, что у Исламской республики есть реальные перспективы выйти из нынешней войны с укрепленными позициями на международной арене.

Иран может наладить поток стабильных доходов

При этом Иран не просто продолжает воевать, но и показал, что может наносить ущерб странам Персидского залива. Кроме того, контроль над Ормузским проливом дает Тегерану возможность наладить значительный поток доходов. Сообщается, что с каждого судна Иран взимает по 2 миллиона долларов за безопасный проход через заблокированный пролив. Таким образом, в месяц страна может привлекать миллиарды долларов в бюджет.

Госсекретарь США Марко Рубио заявляет, что такие действия Ирана "незаконны и неприемлемы". Хотя он прав, вопрос заключается в том, что Штаты могут с этим сделать. Военного решения этой проблемы, возможно, не существует, если не брать во внимание смену режима в Тегеране, пишет издание. Проблему блокирования Ормузского пролива также не обязательно сможет решить захват острова Харг, о котором упоминал Дональд Трамп.

"На самом деле западные военные стратеги очень пессимистично оценивают шансы на восстановление проходимости пролива исключительно военными средствами. География района и технологии, которыми обладает Иран – в частности, дроны, которые могут управляться за много миль от береговой линии – означают, что даже военно-морское сопровождение не может гарантировать безопасность коммерческого судоходства", – отмечает автор.

Переговоры – наиболее вероятный путь

Поэтому наиболее реалистичным вариантом остается заключение соглашения с Ираном путем переговоров. В то же время есть вероятность, что Тегеран потребует за это слишком высокую цену. Потенциальные доходы Ирана могут изменить ход игры. Блокирование пролива также может стать инструментом для наказания или предоставления привилегий странам по всему миру.

Автор материала отметил, что хотя Трамп и называет себя мастером переговоров, сейчас американский лидер оказался в затруднительном положении.

"Соседи Ирана ужасаются от мысли, что Тегеран может выйти из войны, получив фактический контроль над экспортом энергоносителей из Персидского залива, а также новый источник доходов. Существует много спекуляций относительно того, что ОАЭ и Саудовская Аравия могут присоединиться к конфликту, чем принять такой исход. Но эти страны также хорошо осознают, что иранские удары по их нефтяным объектам или опреснительным установкам могут нанести долгосрочный ущерб их экономикам и обществам", – добавляет издание.

В конечном итоге эти страны могут решить, что выплата Ирану средств является лучшим вариантом, чем эскалация конфликта. Согласиться на выплаты может и Азия, которая является основным рынком сбыта энергоносителей из Персидского залива. Хотя союзники США, например, Япония и ЕС, будут понимать, что такой выбор вызовет гнев Вашингтона.

Но отношения Европы с администрацией Трампа уже настолько плохи, что европейцы могут рискнуть, вместо того чтобы мириться с постоянно высокими ценами на энергоносители или возвращаться к покупке российской нефти и газа.

В войне на Ближнем Востоке еще много вопросов

Сейчас в войне на Ближнем Востоке все еще остается много "известных неизвестных", говорит Дональд Рамсфелд, архитектор вторжения в Ирак в 2003 году. США все еще могут отправить наземные войска, что стало бы драматической эскалацией. Социальное и экономическое давление могло бы привести к падению иранского режима, но пока он выглядит чрезвычайно устойчивым, говорится в материале.

Автор подчеркивает, что иранский режим поддерживал насильственные исламистские группировки по всему Ближнему Востоку, сыграл свою роль в войне РФ против Украины.

"Если он выйдет из этой войны озлобленным и дерзким, это будет плохой новостью для глобальной безопасности, мировой экономики – и самого иранского народа. К сожалению, на данный момент это выглядит вполне вероятным результатом", – резюмирует издание.

Военный историк, профессор политических наук Чикагского университета Роберт Пейп считает, что наземная операция американских войск в Иране похоронит президентство Дональда Трампа. По его словам, сейчас американский лидер стоит перед дилеммой.

Между тем Трамп утверждает, что Иран согласился на большинство требований США для окончания войны на Ближнем Востоке. О каких именно уступках идет речь, он не уточнил. При этом США рассматривают возможность конфискации иранской нефти.

