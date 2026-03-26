При некоторых случаях лицо с инвалидностью могут отправить служить на фронт.

Каждый украинец знает, что сейчас продолжается мобилизация в Украине. Но даже во время полномасштабной войны некоторые категории призывников не отправляют на фронт. К ним, в том числе, относят мужчин с серьезными заболеваниями, которым установлена инвалидность по решению медицинской экспертизы.

Однако не всегда таким украинцам дают отсрочку. Мы разобрались, в каких случаях возможна мобилизация людей с инвалидностью в апреле 2026 года, и с какой группой на фронт не возьмут точно.

Какая инвалидность не подлежит мобилизации в 2026 году

О мобилизации таких лиц говорится в Законе Украины №3543. В двадцать третьей статье говорится, что лица с инвалидностью не подлежат службе и имеют право на оформление отсрочки, при чем группа заболевания значения не имеет. Служить в войске они могут исключительно как добровольцы.

Видео дня

Поэтому принудительная мобилизация с инвалидностью 2 группы или любой другой на данный момент невозможна - если, конечно, мужчина оформил отсрочку.

Есть еще один важный нюанс - при наличии инвалидности мужчина может свободно пересекать государственную границу. Выезжать из Украины разрешено при любой группе заболевания. Для этого нужно показать пограничникам документ, что подтвердит такой статус.

Когда возможна мобилизация с инвалидностью в Украине

Хотя по закону призвать такое лицо невозможно, есть все же пара исключений.

Во-первых, мужчину с таким статусом могут мобилизовать, если при перекомиссии инвалидность ему не подтвердили. К примеру, 3 группа инвалидности пожизненно в Украине обычно не назначается, и её нужно подтверждать раз в 6 или 12 месяцев.

Если во время повторной проверки комиссия решит, что состояние пациента значительно улучшилось, то статус могут не подтвердить. Тогда лицо потеряет инвалидность, а с ним и отсрочку, если не имеет других оснований для освобождения от призыва. В таком случае его служба не будет расцениваться как мобилизация с инвалидностью и считается законной.

Вторая теоретическая ситуация, когда возможна мобилизация лиц с инвалидностью, это если они не оформили отсрочку. Инвалидность дает основание для ее получения, но документ нужно оформлять самостоятельно. Если мужчина с инвалидностью никогда не обращался в ТЦК, то там могут и не знать о его болезни и направить боевую повестку. Напомним, что отсрочка от мобилизации сейчас выдается в приложении "Резерв" или в Центрах административных услуг.

Наконец, третья возможная ситуация - это если мужчина сам захочет подписать контракт с ВСУ, то есть станет добровольцем. Чаще всего таким образом проводится именно мобилизация с инвалидностью 3 группы, поскольку люди с таким статусом имеют наименее серьезные заболевания и могут нести службу.

Если же отсрочка оформлена по закону, то без желания лица его призвать на фронт не могут. Кроме того, если военнослужащий получил инвалидность уже во время службы, то может подать рапорт на увольнение из Вооруженных сил по состоянию здоровья.

