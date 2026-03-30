Уволиться из ВСУ ради больных родителей: реально, но только при одном условии

Адвокат объяснила, можно ли сейчас уволиться с военной службы по семейным обстоятельствам.

Даже во время военного положения украинские военнослужащие имеют право на увольнение по семейным обстоятельствам, в частности, если речь идет об уходе за родителями с инвалидностью. Адвокат Виктория Мизюк рассказала УНИАН, какие документы для этого нужно собрать, как проходит проверка, реально ли получить увольнение с военной службы по уходу за родителями и что делать в случае отказа.

Ранее мы рассказывали, кто не подлежит мобилизации в Украине в апреле 2026 - имеет право на отсрочку или освобождение.

Как уволиться из ВСУ во время военного положения для ухода за родителями

По словам управляющего партнера Адвокатского объединения "Мизюк, Гаврилюк и партнеры" Виктории Мизюк, основания для увольнения с военной службы определены статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В ней указано, что даже во время военного положения военнослужащие могут уволиться по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, предусмотренным законом. В частности, речь идет о необходимости постоянного ухода за отцом или матерью с инвалидностью I или II группы, при условии, что нет других близких родственников, способных за ними ухаживать.

Как поясняет адвокат, в первую очередь нужно подать рапорт. "Рапорт об увольнении подается военнослужащим непосредственному командиру или командиру воинской части с приложением документов, заверенных надлежащим образом, подтверждающих основание для увольнения", - говорит эксперт.

Кроме того, рапорт можно подать в электронном виде через приложение "Армия+" или направить в бумажном варианте ценным письмом с описью вложения через "Укрпочту".

К рапорту необходимо приложить, в частности, копии документов:

документы, которые подтверждают родственные связи военнослужащего с родителями (свидетельство о рождении);

документ, который подтверждает инвалидность лица, нуждающегося в уходе;

заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, либо выписка из решения экспертной группы по оценке повседневного функционирования лица по форме, установленной приказом МЗ, о необходимости постоянного ухода.

После того как военнослужащий подает рапорт, командир части должен направить запрос в ТЦК и СП, чтобы проверить его семейные обстоятельства.

Далее в ТЦК создают специальную комиссию, которая выясняет ситуацию: семейное положение военнослужащего, за кем именно из родственников он хочет ухаживать, основания для ухода, действительно ли в нём есть необходимость. Также проверяют самого человека, нуждающегося в уходе, и выясняют достоверность его медицинских документов.

По результатам составляют акт, в котором обязательно указывают, есть ли еще кто-то, кто может ухаживать за этим человеком, или же военнослужащий является единственным, кто может это делать.

"После получения акта от ТЦК и СП командир передает материалы в высшее командование, которое и может принять решение об увольнении с военной службы путем издания соответствующего приказа", - поясняет адвокат.

В то же время, подчеркивает эксперт, хотя увольнение с военной службы для ухода за родителями с инвалидностью и является законным основанием, воспользоваться такой возможностью можно лишь при условии тщательной подготовки документов:

Ключевым фактором является доказательство того, что военнослужащий является единственным лицом, способным обеспечить необходимый уход. В этом случае тщательная подготовка документов и понимание процедуры значительно повышают шансы на положительное решение. В случае же получения необоснованного отказа в удовлетворении такого рапорта об увольнении, военнослужащий имеет право обратиться в суд с иском об обжаловании.

справка Виктория Мизюк Управляющий партнер Адвокатского объединения «Мизюк, Гаврилюк и партнеры» Имеет более 16 лет опыта работы в юридической сфере, в частности в сопровождении частного бизнеса и защите прав граждан.

Вас также могут заинтересовать новости: