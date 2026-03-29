Чтобы узнать, насколько увеличится ваша пенсия, нужно иметь в виду несколько других параметров.

Пенсионное обеспечение людей с инвалидностью в Украине в 2026 году остается важной частью социальной политики государства. После мартовской индексации выплаты были пересчитаны, и с апреля граждане получат обновленные суммы. При этом размер пенсии по инвалидности 2 группы зависит не только от решений правительства, но и от личных факторов – прежде всего страхового стажа и заработка.

Разберемся, сколько доплачивают пенсионерам за вторую группу инвалидности и как оформить помощь.

Пенсия по инвалидности 2 группа – кто и как может ее получить

Сперва уточним, что речь в этом материале пойдет именно о гражданских лицах, то есть о тех, чья инвалидность не связана с военной службой.

Право на выплаты есть у граждан, инвалидность которых была признана по результатам медико-социальной экспертизы. Обязательно при этом наличие страхового стажа, который варьируется от 1 до 15 лет в зависимости от возраста, когда был установлен соответствующий статус.

Так, до достижения 25 лет достаточно иметь минимум 1 год страхового стажа. Далее требования постепенно увеличиваются: с возрастом каждые последующие три года добавляют еще 1 год необходимого стажа (например, в 25–28 лет – не менее 2 лет, в 28–31 – уже от 3 лет). Максимальный порог установлен для лиц, получивших инвалидность в 63 года и более – им нужно как минимум 15 лет стажа.

Оформление происходит через органы Пенсионного фонда Украины. Документы можно подать лично или через электронные сервисы. Обычно нужны:

паспорт и идентификационный код;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, данные реестра);

справка МСЭК об установлении инвалидности;

документы о заработной плате (если требуется).

При этом важно понимать, что пенсия по инвалидности в Украине назначается с даты ее установления, но после обращения в ПФУ, так что важно не откладывать процесс оформления. Сама же выплата является страховой и рассчитывается на основе будущей пенсии по возрасту.

Какой размер пенсии по инвалидности 2 группы в Украине

Социальная помощь гражданским лицам с инвалидностью 2 группы составляет 90% от пенсии по возрасту, которую человек мог бы получить с учетом текущего стажа и заработка.

В этом году было повышение, связанное с проведенной в марте индексацией: Кабинет Министров утвердил коэффициент 1,121 (то есть рост на 12,1%), который применяется к большинству страховых пенсий, увеличивая выплаты в среднем на 100–2595 грн в зависимости от их изначального размера.

Соответственно, если учитывать мартовский перерасчет, пенсии по инвалидности 2 группы составляют около 13–16 тыс. грн и выше, хотя сумма может быть заметно ниже или выше – все зависит от индивидуальной ситуации.

Главную роль в расчете играет страховой стаж и заработок. Чем они больше, тем выше рассчитывается пенсия по возрасту, а значит – увеличивается и размер выплат по инвалидности. При недостаточном стаже сумма обычно приближается к минимальным гарантиям – 2 595 грн.

Следует также отметить, что индексация касается только уже назначенных пенсий. Если инвалидность признана в 2026 году, перерасчет сделают позже.

Итого, с апреля 2026 года гражданские лица с инвалидностью II группы получат повышенные выплаты (с учетом мартовской индексации), однако конечная сумма всегда рассчитывается индивидуально и зависит от стажа, дохода и даты назначения пенсии.

Вас также может заинтересовать наш материал о том, какой будет пенсия при минимальной зарплате в 2026 году.

Вас также могут заинтересовать новости: