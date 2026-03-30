Целое состояние в копилке: одна монета 1943 года может стоить 840 000 долларов

Если вы десятилетиями складывали мелочь в банку, возможно, вы владеете одной из самых желанных монет в мире.

Если вы всегда складывали лишнюю мелочь в банку и не трогали ее десятилетиями, возможно, вы держите в руках один из самых востребованных центов. Некоторые монеты, особенно старые, обладают значительной ценностью.

Например, "Пшеничный цент Линкольна" был продан в 2021 году через аукцион Heritage Auctions за 840 000 долларов, пишет GoBankingRates. Есть несколько особенностей, которые делают некоторые из этих центов 1943 года такими ценными. Эксперты рассказали, как определить, не держите ли вы один из них в руках.

Почему медный цент 1943 года так дорог

Во время Второй мировой войны медь требовалась для производства боеприпасов и военной техники. Чтобы сэкономить металл, Монетный двор США перевел производство центов с меди на сталь с цинковым покрытием. Однако в станке застряло несколько старых бронзовых заготовок. Именно поэтому горстка центов 1943 года была ошибочно изготовлена из бронзы вместо стали.

Поскольку они никогда не должны были появиться на свет, коллекционеры считают их самыми ценными монетами с ошибкой чеканки в американской истории. Считается, что в обращении находится не более 20 таких монет, что делает их исключительной редкостью.



Как определить, есть ли у вас ценный цент 1943 года

Если у вас есть центы 1943 года, вот несколько советов, которые помогут вам определить, являются ли они ценными монетами:

Проверьте цвет . Большинство центов 1943 года имеют серебристо-серый стальной цвет. Коричневый или медный оттенок может что-то значить.

. Большинство центов 1943 года имеют серебристо-серый стальной цвет. Коричневый или медный оттенок может что-то значить. Используйте магнит для теста . Стальные центы прилипают к магниту из-за содержания железа, а бронзовые – нет. Если ваш цент 1943 года не магнитится, возможно, у вас есть нечто ценное.

. Стальные центы прилипают к магниту из-за содержания железа, а бронзовые – нет. Если ваш цент 1943 года не магнитится, возможно, у вас есть нечто ценное. Посмотрите на дату . Сейчас существует множество поддельных центов 1943 года. Подлинные экземпляры имеют характерный длинный хвостик у цифры "3". Во многих подделках используются измененные даты, например, перебитые с 1948 на 1943 год.

. Сейчас существует множество поддельных центов 1943 года. Подлинные экземпляры имеют характерный длинный хвостик у цифры "3". Во многих подделках используются измененные даты, например, перебитые с 1948 на 1943 год. Вес . Подлинный бронзовый цент 1943 года весит примерно 3,11 г, в то время как стальные центы весят около 2,7 г. Используйте точные весы для измерения.

. Подлинный бронзовый цент 1943 года весит примерно 3,11 г, в то время как стальные центы весят около 2,7 г. Используйте точные весы для измерения. Подтвердите подлинность . Прежде чем предположить, что вы нашли ценный цент, отправьте его в профессиональную службу оценки, чтобы подтвердить, является ли монета настоящей или подделкой.

Ранее УНИАН сообщал, какие памятные монеты резко прибавили в цене.

Вас также могут заинтересовать новости: