Прогноз 'китайского Нострадамуса': как война с Ираном разрушит мир в 2026 году

"Китайским Нострадамус" изначально предсказал неизбежное столкновение США и Ирана, а теперь рассказал о последствиях.

Пекинский историк и аналитик Цзян Сюэцинь приобрел статус "пророка" после того, как его лекции 2024 года начали сбываться с пугающей точностью. В то время, когда Джо Байден еще находился у власти, а Дональд Трамп только начинал свою предвыборную кампанию после покушений, Цзян уже описал детальный сценарий под названием "Операция Свобода для Ирана".

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Он предрек, что США под руководством Трампа оправдают вторжение угрозой ядерной программы Тегерана и защитой союзников. По мнению Цзяна, сейчас мир связан подобно костяшкам домино: конфликт в одном регионе неизбежно запускает обвал в других, пишет Roya News.

Глобальный системный коллапс - пошаговый прогноз

Цзян утверждает, что нынешний мировой порядок терпит неудачу, так как опирается на военную систему "демонстрации мускулов", созданную для времен Холодной войны, которая неэффективна против современных войн на истощение.

Известный аналитик выпустил комплексный прогноз системного коллапса, предупредив, что мир достиг "точки невозврата" и региональные трения спровоцируют мировую катастрофу в 2026 году.

Цзян определяет Иран как эпицентр первоначального шока. Выбирая целью мировую энергетическую и водную инфраструктуру вместо прямого военного столкновения с США, стратегия Ирана провоцирует глобальный скачок цен. Закрытие или нарушение работы Ормузского пролива приводит к падению судоходства на 75%.

Нефть взлетает выше 180 долларов за баррель, в то время как цены на природный газ в Европе вырастают на 60%. Всплеск стоимости топлива и удобрений ведет к глобальному кризису продовольственной безопасности, перенося войну с полей сражений в отделы супермаркетов.

Страны Персидского залива (ССАГПЗ) - экзистенциальная угроза

Для стран Совета сотрудничества арабских государств Залива конфликт является не просто политическим, а вопросом выживания. Такие страны, как Кувейт (зависим от опреснения на 90%) и Саудовская Аравия (зависима на 70%), столкнутся с немедленным водным кризисом, если их инфраструктура станет мишенью для ударов дронов.

Чтобы профинансировать собственную оборону и выживание, эти страны могут быть вынуждены ликвидировать свои массивные инвестиции на финансовых рынках США, что вызовет обвал американского фондового рынка, а не просто временный спад.

Китай и Тайвань - стратегический сдвиг

Пока Ближний Восток горит, Цзян отметил, что Китай наблюдает и готовится к финальному шагу в Тихом океане. Китай получает 40% своей энергии через коридор Залива; любые перебои заставляют Пекин ускорить установление регионального доминирования.

Конфликт или блокада Тайваня приведут к тому, что мировая цепочка поставок полупроводников "погрузится во тьму". Это парализует современные технологии и в одночасье изменит баланс сил в Тихом океане.

Япония, Южная Корея и Индия - борьба за ресурсы

По мнению Цзяна, эти крупнейшие азиатские экономики наиболее уязвимы перед "домино Ормуза". Япония (зависит от коридора по энергии на 75%) и Индия (зависит на 60%) увидят крах своих экономик в течение нескольких месяцев после начала тотальной блокады.

Обнаружив, что американский "зонтик безопасности" слишком растянут, эти страны будут вынуждены пересмотреть условия своего выживания, что приведет к масштабной гонке вооружений на Востоке.

Россия и Европа - ядерная тень

Цзян акцентировал внимание на том, что война в Украине переросла в опасное ядерное противостояние. Он предостерег о российской военной доктрине "эскалация ради деэскалации", где тактическое ядерное оружие является расчетным вариантом для принуждения к прекращению огня, если обычная оборона не сработает.

К 2026 году Цзян указал на "почти полное отсутствие связи" между ядерными противниками, что делает случайный ядерный обмен более вероятным, чем преднамеренный.

Профессор Цзян резюмировал, что эта "история все еще пишется". Он подчеркнул, что самое опасное, что может сделать гражданин – это предположить, будто у власть имущих есть план. Он призвал общественность следить за Ормузским проливом и Тайванем как за решающими индикаторами того, упадет ли последнее домино.

Ранее УНИАН сообщал о мистических предсказаниях Ванги и Нострадамуса на 2026 год.

Вас также могут заинтересовать новости: