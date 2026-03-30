США могут стать партнером Украины в разработке военных технологий, – американские эксперты

Успех оборонных технологий, связанных с Украиной, подчеркивает сдвиг, который многие американские чиновники, в том числе и в Пентагоне, до сих пор недооценивают.

Украина стремительно превращается в одну из важнейших сред оборонных инноваций в демократическом мире и становится опорой союзнической промышленной базы, которая сейчас помогает защищаться от Ирана, пишут в материале для The Hill эксперты: Владимир Бережной – предприниматель, специализирующийся на стратегических отраслях и налаженных международных связях, и Игорь Хрестин – старший советник по глобальной политике в Институте Джорджа Буша-младшего и научный сотрудник Института национальной безопасности при Университете Джорджа Мейсона.

"За последний месяц это стало особенно очевидным, когда Киев направил своих специалистов в пять стран Персидского залива для оказания помощи в противодействии иранским беспилотникам.

Кроме того, делегация украинских оборонных предпринимателей в рамках инициативы Brave1 за последние две недели посетила шесть городов США, продемонстрировав свои технологии в ходе выездной презентации. Brave1 бросает вызов устаревшей вашингтонской парадигме, согласно которой Украина является всего лишь жертвой агрессии, которая просит помощи у США", - говорится в статье.

Видео дня

Авторы отмечают, что успех оборонных технологий, связанных с Украиной, подчеркивает сдвиг, который многие американские чиновники, в том числе и в Пентагоне, до сих пор недооценивают:

"Украину следует рассматривать не только как поле боя, но и как важный источник стратегического потенциала для Запада. Технологии, разработанные и проверенные в Украине, являются перспективными для инвестиций, экспортируемыми и стратегически значимыми, а не просто военными импровизациями".

Эксперты отмечают, что сейчас наиболее удачный момент для американских политиков официально принять правовую модель "качественного военного превосходства" в отношении Украины. Это означает переход от узкого подхода "донор-получатель" к партнерству, основанному на совместной разработке, совместном производстве, испытаниях, механизмах закупках и промышленной интеграции. США могут сотрудничать с Украиной в области автономных технологий будущего так же, как они сотрудничали с Израилем в создании его трехступенчатой системы ПРО.

"Украина уникальна тем, что за последние четыре года полномасштабной российской агрессии в стране выработался необычайно быстрый цикл между потребностями на передовой, адаптацией инженерных решений и развертыванием. В большинстве стран закупки осуществляются медленно, инженеры отдаляются от операторов, а бумажная работа ценится выше результатов", - говорится в материале.

Авторы объясняют, почему этот технологический прорыв случился именно в Украине:

"Украина была вынуждена двигаться в противоположном направлении. Продукция, предназначенная для боевых действий, оценивается по тому, насколько эффективно она решает реальные оперативные задачи, от которых зависит жизнь и смерть. Это давление усилилось не только в производстве беспилотников, но и в разработке программного обеспечения, средств радиоэлектронной борьбы, средств связи, робототехники, навигации и систем управления полетом. Именно поэтому Украина планирует произвести ошеломляющие 7 миллионов беспилотников к 2026 году и быстро завоевывает мировое лидерство в этой области".

Именно поэтому Brave1 и вся украинская экосистема оборонных технологий должны иметь значение для американских политиков. Они показывают, что инновационный потенциал Украины становится более организованным, масштабируемым и заметным для международных партнеров. То, что внешние наблюдатели иногда описывают как совокупность стартапов военного времени, на самом деле является реальной и зрелой промышленной и технологической базой, пишут авторы.

"Усилия Украины в области оборонных инноваций также меняют глобальную геополитику, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Направление украинских специалистов в регион показывает, что украинские знания и опыт приобретают глобальное значение. Опыт, накопленный украинскими компаниями и передовыми операторами при защите украинского воздушного пространства, сегодня широко рассматривается как практическая необходимость для ведения войны в будущем", - говорится в материале.

Теперь политики могут с полным правом утверждать, что Украина может быть равноправным партнером США в области обороны – партнером, с которым она может создавать передовые технологии, как это было с Израилем в последние несколько десятилетий. Такой сдвиг принесет пользу обеим сторонам:

"Для Украины это поможет превратить военные инновации в долгосрочную экономическую и промышленную мощь. Для США и их союзников и партнеров это укрепит оборонную базу демократического мира технологиями и опытом, сформированными в самых сложных условиях боевых действий в Европе со времен Второй мировой войны. Это также поможет диверсифицировать и укрепить цепочки поставок в момент, когда устойчивость важна как никогда. Украина становится полигоном для военных инноваций, создателем проверенных в боевых условиях систем и будущим столпом промышленного потенциала союзников. Вашингтону следует соответствующим образом пересмотреть свое отношение к Украине".

Украинские разработки и перспективы

Ранее в колонке историка на страницах The Telegraph отмечалось, что Украина может превратиться в "Израиль на Днепре". Эксперт уверен, что украинцы - закаленное в боях население, готовое защищаться И если бы Украина не подписала Будапештский меморандум в 1994 году, сегодня могла бы конкурировать с ведущими странами мира.

Кроме того, сами военные отмечают, что Украина сейчас находится только в самом начале развития наземных и воздушных беспилотных систем. Технологии, используемые сегодня в ВСУ, являются гражданскими, но уже необходимо переходить к "военным разработкам".

"Это все гражданское направление, все, что мы используем, по большому счету, разрабатывалось больше как для хобби, а не для войны", - отметил младший сержант взвода ударных БПЛА Виталий Моцный.

Вас также могут заинтересовать новости: