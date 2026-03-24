Размер пенсии в Украине зависит не только от количества лет стажа, но и от уровня официальной зарплаты. Разбираемся, какая будет пенсия, если 40 лет стажа и больше в 2026 году.

Сколько должен быть трудовой стаж в 2026 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет

Согласно украинскому законодательству, возраст выхода на пенсию напрямую зависит от накопленного страхового стажа. В зависимости от него в Украине выйти на пенсию по возрасту можно в 60, 63 или 65 лет.

Необходимый страховой стаж для назначения пенсии по возрасту закреплен законом и определяется на дату достижения человеком соответствующего возраста. Как сообщает ПФУ, в 2026 году, чтобы уйти на пенсию по возрасту, нужно:

33 года стажа - чтобы пойти на заслуженный отдых в 60 лет;

23 года стажа - в 63 года;

15 лет стажа - в 65 лет.

Важно: если человек достиг возраста 60 лет (или 63 лет, 65 лет) в 2025 году, но за назначением пенсии он обращается в 2026 году, то необходимый страховой стаж для него будет по требованиям 2025 года - 32 / 22 / 15 лет соответственно.

Напомним, что сейчас в Украине ежегодно, до 2028 года включительно требования к страховому стажу увеличиваются на 1 год - для выхода на пенсию в 60 лет и в 63 года.

Что даёт 42 года трудового стажа при выходе на пенсию в 60 лет - какими будут выплаты в 2026 году

Стаж 40-45 лет в возрасте 60 лет дает право человеку уйти на заслуженный отдых. При этом при расчете пенсии учитывается только официальный стаж - тот, который подтверждён документально, в частности, данными реестра застрахованных лиц, а также записями в трудовой книжке.

На размер пенсионных выплат влияет не только стаж, но и уровень заработка на протяжении трудовой жизни - так называемый индивидуальный коэффициент зарплаты.

Чтобы сделать приблизительный расчет пенсии Пенсионный фонд предлагает универсальную формулу:

Пенсия = ИКЗ × КС × средняя зарплата по Украине

Что означает каждый показатель:

ИКЗ (индивидуальный коэффициент зарплаты) - соотношение вашей средней зарплаты к средней зарплате по стране;

КС (коэффициент стажа) - количество лет стажа, умноженное на 1%;

средняя зарплата по Украине - рассчитывается ПФУ за предыдущие 3 года (показатель средней заработной платы за 2023-2025 годы составляет 17 482,87 грн).

Пример расчёта при стаже 40 лет и условной средней зарплате будущего пенсионера 9 000 грн:

коэффициент стажа - 40 лет × 1% = 0,40;

расчёт: 9 000 / 17 482,87 × 0,40 × 17 482,87 = 3 600 грн.

При средней зарплате 15 000 грн расчёт такой:

15 000 / 17 482,87 × 0,40 × 17 482,87 = 6 000 грн.

Приблизительный размер пенсии при стаже 42 года и 45 лет:

стаж 42 года при зарплате 9 000 грн - 3 780 грн; при зарплате 15 000 грн - 6 300 грн;

стаж 45 лет при зарплате 9 000 грн - 4 050 грн; при зарплате 15 000 грн - 6 750 грн.

На практике эти расчеты сложнее: ИКЗ вычисляется по каждому месяцу отдельно, но вывод остаётся неизменным - чем больше стаж и выше официальная зарплата, тем больше пенсия.

Кроме этого, за каждый год стажа сверх базового (то есть, больше 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин) начисляется доплата в размере 1% от пенсии, но не более 1% минимальной пенсии (то есть, 25,95 грн). Например, взяв за основу 1% от минимальной пенсии, при стаже 40 лет доплата составит 129,75 для мужчин и 259,50 грн для женщин, а при стаже 42 года - 181,65 грн для мужчин и 311,40 грн для женщин.

