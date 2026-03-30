Сирский откровенно высказался о проблеме СЗЧ и о том, как её решить

Главнокомандующий ВСУ заявил, что выступает против введения сурового наказания для тех, кто самовольно покинул воинскую часть.

Многое сделано для того, чтобы военнослужащие, которые по разным причинам самовольно покинули воинскую часть, возвращались на службу, заявил в интервью "Факты" Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Александр Сырский.

По мнению Сырского, для этого созданы все условия, и немало военнослужащих ежедневно возвращаются в батальонные резервы, откуда их распределяют в свои или другие воинские части.

На вопрос журналиста, стоит ли вводить наказание для таких военных, Главнокомандующий ВСУ ответил, что против этого.

"Я не сторонник жестких мер. По моему мнению, законодательство Украины и так строго относится к тем, кто нарушает этот закон. Я вижу этот процесс в том, чтобы максимально создать условия, чтобы самих СЗЧ было меньше на всех этапах мобилизации", – сказал Сырский.

Он отметил, что основной причиной уклонения от призыва является нежелание проходить службу, опасения за свою жизнь. По мнению Главнокомандующего ВСУ, чтобы не было проблем с мобилизацией, необходимо, чтобы представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) относились к мобилизованным "по-человечески".

"То есть, чтобы не было оскорблений, формализма. Человеческое отношение должно быть на всех этапах. Я думаю, что тогда и проблем будет гораздо меньше", – добавил Сырский.

Генерал-полковник отметил, что Минобороны Украины, Генштаб ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский постоянно работают над тем, чтобы создать нормальные условия для мобилизованных.

Сырский добавил, что это касается размещения, безопасности в учебных центрах, подготовки к военной службе. В частности, продолжительность обучения мобилизованных была увеличена до 50 суток, а также введен 14-дневный курс адаптивной подготовки.

"То есть было сделано все, чтобы человек осознанно относился к тому, что необходимо готовиться к войне", – пояснил Головком.

Сырский добавил, что изменения направлены на то, чтобы мобилизованные понимали, что от качества обучения и усвоения материала зависит их жизнь и здоровье.

"Когда процесс сознательного обучения, подготовки станет действительно совершенным, я думаю, что и количество самовольных уходов значительно уменьшится", – поделился Сырский.

Также Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что важно и общение. Он добавил, что посещает воинские части и общается со всеми.

Другие заявления Сырского

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Сырского, армия России никогда не прекращала попыток проведения наступательных действий, они фактически перешли с 2025 в 2026 год. Главнокомандующий ВСУ отметил, что в прошлом году планы противника удалось сорвать. Сырский назвал одной из причин, почему у россиян не получается реализовать свои планы, то, что они воюют численностью, но не качеством. Главком добавил, что возможностей у врага недостаточно, чтобы выполнить те задачи, которые ставят российские командиры перед солдатами.

Также мы писали, что Сырский оценил мобилизацию в стране на 6-7 баллов из 10. Он заметил, что если 2 года назад на фронте не хватало снарядов, то сейчас – подготовленных и обученных военных. Сырский отметил, что хотелось бы лучшего качества подготовки и большего количества мотивированных людей. Он добавил, что важно, чтобы мобилизованные не покидали воинскую часть и выполняли все поставленные задачи.

Вас также могут заинтересовать новости: