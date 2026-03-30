413-й полк беспилотных систем 'Рейд' получил партию генераторов и комплектующих для дронов от 'Украинской команды', – Палатный

"Украинская команда" передала очередную партию генераторов и комплектующих для дронов бойцам 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд". Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Передали 2-му батальону 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" большую партию генераторов и комплектующих для FPV-дронов. Эти ребята держат фронт на Востоке Украины. Уничтожают воздушные цели, атакующие наши города, и наносят результативные удары по военным объектам РФ", – написал Артур Палатный.

Военные подчеркнули, что эта волонтерская помощь очень важна для бесперебойной работы беспилотников.

"Сегодня дроны уничтожают больше врагов, чем любое другое оружие. Но им нужна электроэнергия для батарей и комплектующие для ремонта. Уверен, что это оборудование поможет бойцам еще лучше выполнять боевые задачи и сохранит жизни наших героев", - отметил Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала на передовую уже более 4000 дронов различных типов, сотни генераторов и зарядных станций, военное оборудование и т. д. Всего – более 1845 тонн помощи стоимостью почти полмиллиарда гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: