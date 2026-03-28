Разбираемся, когда можно ловить рыбу в апреле согласно фазам Луны, а также где это категорически запрещено.

Апрель - один из лучших месяцев для рыбалки: природа просыпается и рыба выходит на мелководье. Но чтобы не вернуться с пустым ведром и без штрафа, стоит знать два важных момента: лунный календарь рыбака на месяц и где с 1 апреля действуют ограничения из-за нереста.

Ранее мы публиовали лунный календарь на апрель 2026 с благоприятными днями для начинаний, работы, поездок и отношений.

Когда идти на рыбалку лучше всего

Люди следят за Луной уже тысячелетия - рыбаки не исключение. Замечено, что лунные фазы могут влиять на поведение рыбы и интенсивность клева. В разные периоды лунного цикла рыба ведет себя по-разному: может хорошо клевать, а может уходить на дно и игнорировать любые приманки. Понимание этих закономерностей помогает выбрать правильное время для рыбной ловли.

Фазы Луны в апреле 2026 будут такими:

1 апреля - растущая Луна;

2 апреля - полнолуние;

3-16 апреля - убывающая Луна;

17 апреля - новолуние;

18-30 апреля - растущая Луна.

Полнолуние и новолуние - наименее удачные дни для рыбалки. В эти периоды рыба становится осторожной, плохо реагирует на приманку и держится на глубине.

Растущая и убывающая Луна, напротив, традиционно считаются благоприятным временем. Стоит запомнить: чем дальше дата рыбалки от новолуния и полнолуния, тем активнее ведет себя рыба. Наиболее предсказуемый и стабильный клев - в середине лунного цикла.

Лунный календарь рыбалки в апреле 2026 - удачные и неудачные дни

В апреле 2026 в лунном календаре будет несколько дней, которые стоит учитывать при планировании поездки на водоём.

Лунный календарь рыболова в апреле 2026 такой:

благоприятные дни для рыбалки, клев хороший - 6, 21, 22, 23, 24, 25 апреля;

клев неплохой , но результат также зависит от выбора места и снастей - 5, 7, 8, 9, 20, 26, 27 апреля;

, но результат также зависит от выбора места и снастей - 5, 7, 8, 9, 20, 26, 27 апреля; клев слабый - 4, 10, 11, 12, 19, 28 апреля;

- 4, 10, 11, 12, 19, 28 апреля; неблагоприятные дни для рыбалки, плохой клев - 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 30 апреля.

Лунный календарь задает ориентир, но богатый улов - это всегда сумма факторов. Вот что советуют опытные рыболовы:

подбирайте правильно снасти - удочка, крючки и леска должны соответствовать конкретному месту ловли и виду рыбы;

заранее делайте приманку - у каждой рыбы свои вкусы, поэтому изучите особенности водоема до поездки и возьмите несколько вариантов наживок;

заранее определитесь, где будете рыбачить, можно также сделать прикормку - не помешает;

следите за погодой - в пасмурные дни с легким дождем клев будет более стабильным, чем в солнечные;

проявляйте терпение - если клев слабый, не действуйте наугад, а меняйте глубину, тактику или наживку.

Напомним также, что в Украине действуют "Правила любительской рыбалки", нарушение которых тянет за собой большущие штрафы. Незнание не освобождает от наказания, поэтому лучше заранее уточнить, можно ли рыбачить в том или ином месте, какой вид снастей там можно использовать и какую рыбу ловить нельзя.

Когда действует запрет на рыбалку и где нельзя ловить рыбу

С 1 апреля в Украине действуют ограничения на рыбалку - начинается нерест рыбы. В Закарпатской области ограничения вступили в силу с 25 марта.

Так как разные виды рыбы начинают нереститься при разной температуре воды, то ограничения длятся почти два месяца. Ориентировочные сроки такие:

на реках - до 20 мая;

на водохранилищах - до 10 июня;

в притоках рек - до 30 июня.

Точные даты по каждой области публикуют территориальные органы рыбоохраны. Запрет на рыбалку распространяется на нерестилища, специально отведенные нерестовые участки и миграционные пути рыбы. Полный перечень таких мест определяется отдельно для каждой области.

В тоже время в пределах населенных пунктов рыбалка разрешена, но только с берега, можно использовать не более двух крючков на человека и вне нерестилищ. Спиннинг с искусственной или натуральной приманкой также допускается. Для сравнения: в обычное время разрешено до семи крючков на все снасти.

На водоемах, принадлежащих частным хозяйствам, рыбалка во время нереста может быть разрешена - арендатор сам устанавливает правила.

Вас также могут заинтересовать новости: