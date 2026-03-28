Апрель - один из лучших месяцев для рыбалки: природа просыпается и рыба выходит на мелководье. Но чтобы не вернуться с пустым ведром и без штрафа, стоит знать два важных момента: лунный календарь рыбака на месяц и где с 1 апреля действуют ограничения из-за нереста.
- Когда идти на рыбалку лучше всего
- Лунный календарь рыбалки в апреле 2026 - удачные и неудачные дни
- Когда действует запрет на рыбалку и где нельзя ловить рыбу
Когда идти на рыбалку лучше всего
Люди следят за Луной уже тысячелетия - рыбаки не исключение. Замечено, что лунные фазы могут влиять на поведение рыбы и интенсивность клева. В разные периоды лунного цикла рыба ведет себя по-разному: может хорошо клевать, а может уходить на дно и игнорировать любые приманки. Понимание этих закономерностей помогает выбрать правильное время для рыбной ловли.
Фазы Луны в апреле 2026 будут такими:
- 1 апреля - растущая Луна;
- 2 апреля - полнолуние;
- 3-16 апреля - убывающая Луна;
- 17 апреля - новолуние;
- 18-30 апреля - растущая Луна.
Полнолуние и новолуние - наименее удачные дни для рыбалки. В эти периоды рыба становится осторожной, плохо реагирует на приманку и держится на глубине.
Растущая и убывающая Луна, напротив, традиционно считаются благоприятным временем. Стоит запомнить: чем дальше дата рыбалки от новолуния и полнолуния, тем активнее ведет себя рыба. Наиболее предсказуемый и стабильный клев - в середине лунного цикла.
Лунный календарь рыбалки в апреле 2026 - удачные и неудачные дни
В апреле 2026 в лунном календаре будет несколько дней, которые стоит учитывать при планировании поездки на водоём.
Лунный календарь рыболова в марте 2026 такой:
- благоприятные дни для рыбалки, клев хороший - 6, 21, 22, 23, 24, 25 апреля;
- клев неплохой, но результат также зависит от выбора места и снастей - 5, 7, 8, 9, 20, 26, 27 апреля;
- клев слабый - 4, 10, 11, 12, 19, 28 апреля;
- неблагоприятные дни для рыбалки, плохой клев - 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 30 апреля.
Лунный календарь задает ориентир, но богатый улов - это всегда сумма факторов. Вот что советуют опытные рыболовы:
- подбирайте правильно снасти - удочка, крючки и леска должны соответствовать конкретному месту ловли и виду рыбы;
- заранее делайте приманку - у каждой рыбы свои вкусы, поэтому изучите особенности водоема до поездки и возьмите несколько вариантов наживок;
- заранее определитесь, где будете рыбачить, можно также сделать прикормку - не помешает;
- следите за погодой - в пасмурные дни с легким дождем клев будет более стабильным, чем в солнечные;
- проявляйте терпение - если клев слабый, не действуйте наугад, а меняйте глубину, тактику или наживку.
Напомним также, что в Украине действуют "Правила любительской рыбалки", нарушение которых тянет за собой большущие штрафы. Незнание не освобождает от наказания, поэтому лучше заранее уточнить, можно ли рыбачить в том или ином месте, какой вид снастей там можно использовать и какую рыбу ловить нельзя.
Когда действует запрет на рыбалку и где нельзя ловить рыбу
С 1 апреля в Украине действуют ограничения на рыбалку - начинается нерест рыбы. В Закарпатской области ограничения вступили в силу с 25 марта.
Так как разные виды рыбы начинают нереститься при разной температуре воды, то ограничения длятся почти два месяца. Ориентировочные сроки такие:
- на реках - до 20 мая;
- на водохранилищах - до 10 июня;
- в притоках рек - до 30 июня.
Точные даты по каждой области публикуют территориальные органы рыбоохраны. Запрет на рыбалку распространяется на нерестилища, специально отведенные нерестовые участки и миграционные пути рыбы. Полный перечень таких мест определяется отдельно для каждой области.
В тоже время в пределах населенных пунктов рыбалка разрешена, но только с берега, можно использовать не более двух крючков на человека и вне нерестилищ. Спиннинг с искусственной или натуральной приманкой также допускается. Для сравнения: в обычное время разрешено до семи крючков на все снасти.
На водоемах, принадлежащих частным хозяйствам, рыбалка во время нереста может быть разрешена - арендатор сам устанавливает правила.