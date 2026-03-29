Врач рассказала, каким должен быть состав по-настоящему качественной сметаны.

Каждый, кто употребляет молочные продукты, должен знать, как проверить сметану на натуральность и наличие примесей. К сожалению, мы не можем верить производителям на слово, ведь любой продукт можно подделать. Поэтому покупателям стоит уметь различать подделку.

Врач-диетолог Оксана Мелоян рассказала эксклюзивно для УНИАН, какая сметана лучше по жирности, что должно быть в ее составе и где лучше покупать продукт – в магазине или на рынке.

Какая сметана лучше – 15 или 20 процентов жирности

Как объясняет специалист, сметана по сути – ферментированный продукт. Она образуется из сливок благодаря тому, что в них размножаются молочнокислые бактерии.

В домашней сметане может быть от 30% и более жирности. Все зависит от того, как ее делают – путем отстаивания молока или сепарации. Сметана, произведенная через отстаивание, имеет более легкую консистенцию и меньшую жирность. А сепараторная – максимально густая, потому что лишнюю жидкость выжимают, и в ней может быть гораздо большая жирность – и 50%, и 60%.

Магазинная сметана имеет меньшее содержание жира – от 15% до 20%. Часто при ее изготовлении используют закваски молочнокислых бактерий. Главное, чем отличается сметана 15 от 20 процентов – это консистенция. Продукт с меньшей жирностью более жидкий. Домашняя сметана обычно имеет наибольшую густоту. При нагревании она не так быстро сворачивается в комочки, как магазинная, именно из-за более высокого содержания жира.

Какая сметана полезнее – магазинная или домашняя

И домашняя, и магазинная сметана содержат молочнокислые бактерии, которые положительно влияют на микробиоту (различные микроорганизмы) кишечника. Врач советует выбирать продукт жирностью 20%, так как он оптимален по содержанию жира – это золотая середина.

Есть немало фактов о том, что полезного в домашней сметане. В частности, в ней больше молочного жира, что способствует хорошему усвоению жирорастворимых витаминов (E, A, K, D).

Но у домашней сметаны есть несколько минусов – не всегда известно, в каких санитарных условиях она производилась и хранилась. Поэтому, покупая ее, мы вынуждены верить продавцу на слово. То есть люди рискуют своим здоровьем, поскольку продукт мог быть изготовлен с нарушением санитарных норм. Еще один недостаток – высокое содержание насыщенных жиров. В домашней сметане их будет больше, чем в магазинной.

Как понять, хорошая ли сметана

В целом качественная сметана должна иметь однородную консистенцию (без комочков). Продукт не должен быть прозрачным, ярко-желтым или слишком жидким. Если он не загустел, возможно, процесс ферментации не завершился до конца. Также ингредиент можно понюхать – вы должны почувствовать характерный легкий кисломолочный запах без посторонних примесей. На вкус сметана должна быть приятно кисловатой, без резкой кислотности или горечи. Если она слишком кислая, то, возможно, истек срок годности.

Также проверьте состав на упаковке. В идеале в нем должно быть только два ингредиента – сливки из коровьего молока и закваска молочнокислых бактерий. Но, возможно, производители еще добавляют какие-то загустители.

Врач рассказала, как отличить настоящую сметану от подделки. Это легко сделать в домашних условиях. В стакан со свежим продуктом нужно налить кипяток и перемешать ложкой. Если сметана сбивается в комочки, значит, содержит какие-то примеси, например, растительные белки, которых не должно быть. Качественный ингредиент, состоящий только из сливок и закваски, должен просто раствориться в воде.

справка Оксана Мелоян Диетолог Оксана Мелоян. Училась в Тернопольском государственном медицинском университете. Окончила вуз в 2015 году по специальности «Семейная медицина». Два года училась на интернатуре. Затем прошла переквалификацию и стала диетологом.

